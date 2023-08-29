Все регионы Беларуси завершили сев озимого рапса на зерно

Новости Беларуси. Новостей о 7 миллионе тонн зерна с учетом рапса ожидаем в самое ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Минсельхозпрода, на 29 августа собрано 95,5 % убираемых культур: из них 97 % зерновых колосовых и зернобобовых культур и на 90 % рапса. Всего намолочено зерна, включая рапс, 6 955 тысяч тонн, из них 6 015 тысяч тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур и около 940 тысяч тонн рапса. Хозяйства страны приступили к уборке крупяных культур: гречихи намолочено около 4 тысяч тонн, проса – более 4 тысяч тонн.