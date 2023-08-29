В этот день обязательно устраивали застолье. Православные отмечают Ореховый Спас

Новости Беларуси. Хлебный, или Ореховый Спас, который приходится на 29 августа, завершает цикл праздников последнего летнего месяца в народном календаре. Третий Спас означает завершение жатвы. С этого времени начинали проводить «Дожинки», пекли пироги и другие лакомства из муки нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные вспоминают перенесение нерукотворного образа господня в Константинополь. В храмах после литургий освящают новый урожай зерна и свежеиспеченные караваи. Поспевает уже и урожай орехов. В этот день обязательно устраивали застолье. Нельзя было оставаться в одиночестве, иначе всю жизнь будет сложно найти вторую половинку. После застолья мылись в бане и парились вениками из орешника. Считалось, это поможет изгнать все болезни. На ореховый спас девушки гадали о своей судьбе. Для этого нужно было сорвать орех с дерева и попробовать его: сладкий – скоро встретишь свое счастье и любовь.