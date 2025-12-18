Новые составы проходят обкатку на Автозаводской линии минской подземки

Настасья Пинчук, корреспондент:

Минский метрополитен масштабно обновляется. На второй Автозаводской линии проходит обкатку новейшей составы «Минск 2024». Это новый уровень комфорта и безопасности.

Быстро, удобно, надежно. Это Минский метрополитен. В феврале этого года был подписан контракт на поставку четырех пятивагонных поездов. Они заменят устаревшие составы «красной» ветки.