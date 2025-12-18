Прямой эфир

Новые составы проходят обкатку на Автозаводской линии минской подземки

18 декабря 2025 13:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новые составы проходят обкатку на Автозаводской линии минской подземки-1

Настасья Пинчук, корреспондент:
Минский метрополитен масштабно обновляется. На второй Автозаводской линии проходит обкатку новейшей составы «Минск 2024». Это новый уровень комфорта и безопасности.

Новые составы проходят обкатку на Автозаводской линии минской подземки-3

Быстро, удобно, надежно. Это Минский метрополитен. В феврале этого года был подписан контракт на поставку четырех пятивагонных поездов. Они заменят устаревшие составы «красной» ветки.

Новые составы проходят обкатку на Автозаводской линии минской подземки-5

Поезда «Минск 2024» уже доказали свою эффективность. С конца прошлого года они успешно курсируют на Зеленолужской линии. Опыт эксплуатации безупречен. Теперь пришло время модернизировать и вторую линию метрополитена современными поездами.

Подробнее в видеоматериале.

Другие новости рубрики

Все новости
Баланс в питании! Как собрать полезный обед – советы нутрициолога
18 декабря 2025 13:09

Баланс в питании! Как собрать полезный обед – советы нутрициолога

Искусство и современные технологии! Как проект «Наследие» ломает стереотипы о музеях
18 декабря 2025 12:28

Искусство и современные технологии! Как проект «Наследие» ломает стереотипы о музеях

«Алиса в Стране чудес» – сказочная выставка кукол открылась в Минске
18 декабря 2025 12:11

«Алиса в Стране чудес» – сказочная выставка кукол открылась в Минске