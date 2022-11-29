63 ДТП с детьми произошло в Минске с начала 2022-го. ГАИ напоминает правила поведения возле проезжей части

Дети зачастую играют в опасные игры, даже не подозревая, чем может закончиться веселье. На видео попал случай, как в Минске школьник перебегает проспект, а товарищ снимает этот опасный маршрут. К счастью, обошлось без несчастного случая. Игроков разыскивают.

Виктория Супрун, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Зачастую дети играют вблизи проезжей части, пренебрегают соблюдением ПДД. В том числе перебегают проезжую часть в неположенном месте, в связи с чем родителям необходимо контролировать своих детей: где и как они проводят время.

В Беларуси так называемая игра с перебеганием дороги перед приближающимся транспортом, к счастью, не стала массовой и популярной, однако единицы желающих почувствовать экстрим все-таки нашлись. Родителям следует быть на чеку. Даже самый хороший ребенок может попасть в плохую компанию, где его подтолкнут к необдуманному поступку. Избежать такого влияния сверстников на подростка достаточно просто: нужно быть в доверительных отношениях с ребенком, чтобы он всегда смог рассказать, где, во что и с кем играет.

Виктория Супрун:

Маленьких детей нужно взять за руку и провести от дома до школы. Показать, как выглядит путь дом-школа-дом и какие основные опасности могут встретиться на этом пути. С начала года на территории Минска зарегистрировано 63 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых восемь дорожно-транспортных происшествий произошло по вине самих детей. Кроме того, Госавтоинспекция напоминает и водителям о повышенной бдительности: в зимнее время гололедица часто приводит к авариям. В жилых кварталах нелишним будет снизить скорость.

Виктория Супрун:

Водителям, подъезжая к пешеходным переходам, необходимо двигаться с такой скоростью, которая позволила бы при наличии пешехода на пешеходном переходе уступить ему дорогу. Кроме того, необходимо быть особо внимательным и осмотрительным при движении в жилой и пешеходной зоне, так как там зачастую играют дети, могут выбежать из-за припаркованных автомобилей, арок, насаждений.