«Большая работа проходит». Дмитрий Пиневич рассказал о новых объектах здравоохранения в Могилёве

Новости Беларуси. Новый кардиоцентр планируют открыть в Могилеве в ноябре. Он объединит в себе все кардиологические службы, которые на данный момент разбросаны по всему городу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Появление новых площадей с ультрасовременным оборудованием позволит существенно сократить лист ожидания операций на открытом сердце. Большую стройку 22 сентября посетил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время своего рабочего визита в Могилев.