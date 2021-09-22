«Большая работа проходит». Дмитрий Пиневич рассказал о новых объектах здравоохранения в Могилёве
Новости Беларуси. Новый кардиоцентр планируют открыть в Могилеве в ноябре. Он объединит в себе все кардиологические службы, которые на данный момент разбросаны по всему городу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Появление новых площадей с ультрасовременным оборудованием позволит существенно сократить лист ожидания операций на открытом сердце. Большую стройку 22 сентября посетил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время своего рабочего визита в Могилев.
Самое важное, что новые возможности помогут существенно сократить лист ожидания операций на открытом сердце. Сегодня пациентам приходится ждать почти полтора года. С началом работы новых отделений это время сократится до 3 месяцев.
Министр здравоохранения отметил, что глубокое переоснащение медучреждений страны – это часть комплексного плана на эту пятилетку. За это время в Беларуси запланировано модернизировать 100 учреждений во всех регионах. И в Могилеве, помимо кардиоцентра, появятся новые медицинские объекты.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Большая работа проходит в онкодиспансере, инфекционная клиническая больница будет сдана в следующем году. И мы надеемся, что в 2023 году мы завершим план, также согласно поручению главы государства, по строительству новых корпусов, скажем, нового лица Больницы скорой медицинской помощи в Могилеве. Полагаю, что к концу 2023 года – такая задача, поставленная нами совместно – город Могилев должен быть если не с идеально, то с оптимально построенной системой здравоохранения, от поликлиники до крупных центров, и достаточно самодостаточным в этом направлении.