«Самое заветное желание». Министр энергетики принял участие в новогоднем благотворительном проекте

Дед Мороз с мешком подарков продолжает путешествие по Беларуси. В этот раз в рамках марафона «Наши дети» сказочный волшебник вместе со своей внучкой заглянул в социально-педагогический центр одного из районов Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь временно проживают дети, которых по разным причинам забрали из семьи. Так что минуты праздника и чуда для них особенно ценные. К поздравлениям присоединился министр энергетики. От гостей – приятные и нужные подарки. Благодарность воспитанников центра – душевный прием и концерт.

Е гор Л ичко: Готовились мы очень хорошо, все учили стихи вместе. Даже наша самая маленькая Милана пыталась.

Анна Петрович:

Мы все празднуем Новый год, к нам много взрослых приходит, много событий было. Самое главное чудо, о котором я мечтаю, вернуться домой снова.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Мы стараемся постоянно помогать этому центру на системной основе: и в отношении укрепления материально-технической базы, и созданием более комфортных условий для пребывания детей. Не всегда удается выполнить самое заветное желание, но если мы, каждый взрослый, для ребенка, для всех детей будем создавать такие праздники – а мы обязаны их создавать – то, конечно, у них будет совсем другое настроение. И они будут расти такими отзывчивыми, добрыми и в дальнейшем внимательными детьми.