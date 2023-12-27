В Беларуси регистрируется сезонный подъём заболеваемости вирусными инфекциями

В Беларуси начался сезонный подъем заболеваемости вирусными инфекциями. Как отмечают медики, это характерно для данного периода времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди тех, кто обратился к врачу, больше всего несовершеннолетних. У взрослых регистрируются случаи пневмоний. Есть и заболевания гриппом, но они пока единичны. По статистке Минздрава, ежегодно тысячи людей в нашей стране сталкиваются с гриппозными инфекциями. Причем более 90 % из числа всех заразившихся были не привиты, в то время как анализ данных показывает высокую эффективность вакцинации. Она уменьшает риск заболеть в несколько раз.

Наталья Шмелева, заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Для тех, кто не сделал вакцинацию, есть еще время и возможность исправить эту ошибку. Для массовой вакцинной профилактики гриппа в стране закуплена инактивированная гриппозная вакцина трехвалентная, которая содержит в своем составе два вируса группы А и один вирус группы Б. Также есть возможность привиться за счет собственных средств, для этих целей в стране закуплены четырехвалентные вакцины, которые содержат два вируса гриппа А и два вируса гриппа Б.

Игорь Карпов, главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Беларуси:

Грипп у нас ожидается сезонный. Он приходит к нам из года в год, это обычная ситуация. Вы знаете само слово «сезон», значит, он приходит практически в очень близкое время, в одно и то же – плюс-минус две недели. Обычно мы говорим, что это январь, февраль и до середины марта. Все это плюс-минус две недели: или задерживается, или начинается немного раньше, как это бывает. Но сейчас наслоился еще вопрос с тем, что есть момент, связанный с пандемией, всем хорошо известный. Это тоже респираторная инфекция, она вносит свои коррективы. Этот вирус встраивается сейчас.