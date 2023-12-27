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Всебелорусская пионерская ёлка собирает лучших октябрят и пионеров страны

27 декабря 2023 06:49
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Всебелорусская пионерская елка собирает сегодня, 27 декабря, лучших октябрят и пионеров страны. В Национальном выставочном центре «Белэкспо» они будут подводить итоги уходящего года, делиться планами и своим праздничным настроением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всебелорусская пионерская ёлка собирает лучших октябрят и пионеров страны-1

Мероприятие пройдет в рамках белорусской новогодней традиции «Наши дети» для 400 лидеров объединений, победителей проектов. Гостями станут и представители общероссийского «Движения первых», детской организации при Союзе молодежи Узбекистана, национально-культурных объединений.

Проникнуться атмосферой чудес и исполненных желаний им поможет интерактивная новогодняя сказка, которая перенесет всех в мир волшебства. Сладкий подарок от Белорусской республиканской пионерской организации получит каждый.

# Новый год # общество

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