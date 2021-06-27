Больных и раненых спрятали в землянках, выкопанных среди болот. Как спасли 30 партизан в годы войны

Новости Беларуси. Интересной инициативой для молодежи стали патриотические туры. В Бегомле, куда отправилась на неделе Кристина Федорович, школьников вместе с родителями возили по местам боевой славы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Проект «Страницы памяти: исторические уроки» стартовал в мае 2021 года. Учащиеся уже прошлись по сожженным деревням и мемориальным комплексам. Новая идея объединила Бегомльский музей народной славы и Березинский биосферный заповедник. Итак, путешествие по значимым местам военной истории этого края в репортаже Кристины Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

Деревня Крайцы. Здесь находится братская могила, где захоронены партизаны бригады «Железняк» и Герой Советского Союза Кладиев. «Он родился 9 мая, но так и не узнал, что для каждого из нас означает его дата». Вспоминаем подвиг героя ВОВ Виктора Кладиева

Дмитрий Сецко:

Еще ребенком я не раз проезжал возле этого места. Но тогда я не понимал ни смысла этой войны, ни ради чего и почему эти доблестные люди умирали. С годами пришло и осознание важности той великой войны и тех поступков, которые совершали эти люди. И я считаю, что наша задача – не допустить повторения этих событий, но не с оружием в руках, а словом и здравым смыслом донести новому поколению о недопустимости таких событий.

Кристина Федорович:

Сейчас мы находимся вблизи деревни Савский Бор. Именно здесь в годы Великой Отечественной войны находился партизанский госпиталь той самой бригады «Железняк». У меня в руках уникальный снимок тех времен. Именно здесь находился партизанский госпиталь.

Здесь он располагался с февраля 1942-го года по июль 1944-го. Главным врачом госпиталя был Иван Кузнецов, а начальником санитарной службы – Василий Лещинский. Сейчас на том самом месте – указатель, стоящий посреди безмолвного, но хранящего память леса. Проехав чуть дальше, мы попадаем на место подземного партизанского госпиталя. Что интересно, накануне 75-летия освобождения Беларуси благодаря настойчивости моих коллег, журналистов СТВ, и было найдено это место.

Более 30 больных и раненых партизан спрятали в двух землянках, выкопанных среди болот. Каждая 10 метров в длину, 2 в ширину и 1 метр в высоту. Землянками их назвать трудно. Единственные возможные положения – это лежа и сидя. Глубже копать было нельзя – вокруг болото. Вместе с ранеными остались и медсестры. В подземный госпиталь добровольно отправились семь медсестер. Самой старшей – 29, младшей – 16. И еще пятилетняя девочка, дочка одной из медсестер. 18 дней и ночей, и только благодаря стойкости, вере и любви этих девушек все эти люди выжили во время блокады.

Николай Селюк:

Мой отец, Селюк Николай Семенович, был комиссаром 2-го отряда, потом 8-го отряда бригады партизанской «Железняк». Этот отряд охранял госпиталь, который находился в этих местах. Этот госпиталь во время немецкой блокады вынужден был перебазироваться. Его спрятали в землянке. Несколько человек, можно сказать, похоронены заживо. Больные, тифозные, раненые оказались в этих землянках и чудом выжили. Это удивительное поколение было. Каждое поколение оставляет на земле свой след. Но ни одно поколение не сравнится с тем, которое пережило войну. Побывав здесь, вспомнил отца, вспомнил его рассказы. «Читали воспоминания Героя Советского Союза». Что было с Березинским заповедником в начале войны?

Связь поколений не прервется никогда, хоть из истории медсестер из подземного госпиталя в живых уже не осталось никого. Но пока мы рассказываем об этом своим детям, прививаем им важное с пеленок, это не будет забыто, сколько бы лет ни прошло и сколько бы поколений ни сменилось. Одним словом – помним.

Интересно, познавательно. Возле братских могил увидел их. Они воевали ради нас, чтобы мы делали поколения другие.

Память, живые свидетели которой уходят, и единственной возможностью сохранить эту память и передать нашим детям, подрастающему поколению, конечно, является в такой форме проведение экскурсий.