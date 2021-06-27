«Он родился 9 мая, но так и не узнал, что для каждого из нас означает его дата». Вспоминаем подвиг героя ВОВ Виктора Кладиева
Новости Беларуси. Интересной инициативой для молодежи стали патриотические туры. В Бегомле, куда отправилась на неделе Кристина Федорович, школьников вместе с родителями возили по местам боевой славы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Проект «Страницы памяти: исторические уроки» стартовал в мае 2021 года. Учащиеся уже прошлись по сожженным деревням и мемориальным комплексам. Новая идея объединила Бегомльский музей народной славы и Березинский биосферный заповедник.
Кристина Федорович, корреспондент:
Память о тех страшных страницах в нашей истории – это общая память. Мы находимся в Бегомле. Сегодня люди приехали сюда целыми семьями, чтобы посетить места боевой славы. Наша съемочная группа присоединилась к этому маршруту. Первая остановка нашего путешествия связана с Героем Советского Союза Виктором Кладиевым.
Ольга Таляренок, директор Бегомльского музея народной славы:
Кладиев Виктор Сидорович – примечательна сама дата его рождения. Он родился 9 мая 1906 года, но так и не узнал, что для каждого из нас означает его дата, так как 30 июня 1944 года при строительстве переправы через реку Березину погиб геройски.
Сапер 62-го отдельного гвардейского батальона. 30 июня 1944-го. Сам перевязал себе раны и, невзирая ни на что, продолжил наведение переправы на дороге Лепель – Бегомль. В этот же день был смертельно ранен.