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«Он родился 9 мая, но так и не узнал, что для каждого из нас означает его дата». Вспоминаем подвиг героя ВОВ Виктора Кладиева

27 июня 2021 20:39
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Новости Беларуси. Интересной инициативой для молодежи стали патриотические туры. В Бегомле, куда отправилась на неделе Кристина Федорович, школьников вместе с родителями возили по местам боевой славы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Проект «Страницы памяти: исторические уроки» стартовал в мае 2021 года. Учащиеся уже прошлись по сожженным деревням и мемориальным комплексам. Новая идея объединила Бегомльский музей народной славы и Березинский биосферный заповедник.

«Он родился 9 мая, но так и не узнал, что для каждого из нас означает его дата». Вспоминаем подвиг героя ВОВ Виктора Кладиева-1

Кристина Федорович, корреспондент:
Память о тех страшных страницах в нашей истории – это общая память. Мы находимся в Бегомле. Сегодня люди приехали сюда целыми семьями, чтобы посетить места боевой славы. Наша съемочная группа присоединилась к этому маршруту. Первая остановка нашего путешествия связана с Героем Советского Союза Виктором Кладиевым.

«Он родился 9 мая, но так и не узнал, что для каждого из нас означает его дата». Вспоминаем подвиг героя ВОВ Виктора Кладиева-4

Ольга Таляренок, директор Бегомльского музея народной славы:
Кладиев Виктор Сидорович примечательна сама дата его рождения. Он родился 9 мая 1906 года, но так и не узнал, что для каждого из нас означает его дата, так как 30 июня 1944 года при строительстве переправы через реку Березину погиб геройски.

«Он родился 9 мая, но так и не узнал, что для каждого из нас означает его дата». Вспоминаем подвиг героя ВОВ Виктора Кладиева-7

Сапер 62-го отдельного гвардейского батальона. 30 июня 1944-го. Сам перевязал себе раны и, невзирая ни на что, продолжил наведение переправы на дороге Лепель – Бегомль. В этот же день был смертельно ранен.

«Он родился 9 мая, но так и не узнал, что для каждого из нас означает его дата». Вспоминаем подвиг героя ВОВ Виктора Кладиева-10

Кристина Федорович:
Это то самое место, где Кладиев совершил подвиг. Под огнем противника, будучи тяжелораненым, обеспечил переправу 3-го танкового корпуса через Березину. Погиб от взрыва вражеской авиационной бомбы. И за этот подвиг ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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# Великая Отечественная война # общество # Кристина Федорович # Ольга Таляренок # Виктор Кладиев # Фотофакт

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