Без объявления войны. Что связывает оккупацию Беларуси в июне 1941-го и санкции Евросоюза спустя 80 лет?

Новости Беларуси. Главной темой недели, безусловно, стала трагическая дата – 80-летие начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

Войны, в которой погиб каждый третий белорус. И, заметьте, не только на поле боя. Мы, как, пожалуй, ни одна другая нация, каждой клеточкой мозга понимаем, какие страдания выпали на долю наших дедушек и бабушек. Потому Беларусь помнит.

Александр Лукашенко: 22 июня – день памяти и скорби, разделивший жизнь народа на до и после Евгений Поболовец:

Каждый год в этот день утро для наших жителей начинается немного раньше – в 04:00. Как и в 1941-м. Церемонии памяти проходят в областных центрах и небольших городах. А уже в 12:00 вся страна погружается в минуту молчания.

Александр Лукашенко: нацистский блицкриг сорвался, когда в последние минуты жизни воин нацарапал на стене: «Я умираю, но не сдаюсь!» Евгений Поболовец:

Та война отличалась несоразмерным дисбалансом между военными потерями и жертвами среди мирного населения. По разным оценкам в результате непосредственно боевых действий погибли чуть более 8,5 миллиона советских граждан, в то время как общие потери оцениваются в 26,5 миллиона.

Евгений Поболовец:

Прямой материальный ущерб, нанесенный Беларуси оккупацией, исчисляется в 75 миллиардов рублей (в ценах 1941 года), что в 35 раз превышало бюджет республики в 1940 году. По разным оценкам, погибли от 2,5 до 3 миллионов белорусов, то есть каждый третий. XX век. 22 июня 1941-го. Без объявления войны. Век XIX. 24 июня 1812 года. Без объявления войны армия Наполеона переправляется через Неман. Ту войну тоже назовут Отечественной. В Беларуси также гибли люди. Не только на поле боя, но и в результате голода. Евгений Поболовец:

И вот век XXI. 21 июня 2021-го года. Принят четвертый пакет санкций ЕС, в который включены 86 физических и юридических лиц Беларуси. Сообщество готовится в ближайшие дни впервые принять «экономические секторальные санкции против Минска». Заметьте, как ловко в своих постах чиновники Евросоюза уходят от слова «белорусов», хотя мы с вами прекрасно понимаем, что за такими решениями в первую очередь судьбы людей. Но разве это когда-то волновало наших западных соседей? Французов? Немцев?

Евгений Поболовец:

Третья декада июня богата на знаменательные даты. 23 июня 1944 года. Началась легендарная наступательная освободительная операция «Багратион». 24 июня 1945 года. Парад Победы в Москве на Красной площади в ознаменование победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Парад принимал Жуков, командовал войсками уроженец, как недавно выяснилось, белорусских Телехан Рокоссовский. Годом ранее 28 июня освобождены Могилев, Осиповичи, Быхов. А уже на следующий день, 29 июня, началась Минская операция, которая привела к освобождению столицы Беларуси.