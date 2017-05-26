Больничные в Беларуси – как оплачивают и по каким критериям выдают: «Открытый разговор»

Новости Беларуси. Пора на работу, а Вы чихать хотели. Болеть не выгодно, – знает каждый. Мало того, что это – удар по здоровью, так ещё и по кошельку. Все вопросы, связанные с уходом на больничный, и оплатой периода временной нетрудоспособности обсуждали в программе «Открытый разговор». Эксперты: заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь Ирина Киреева и заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Людмила Литвиненко.

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