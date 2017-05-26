Болел несколько дней, зарплата в 2 раза меньше: как в Беларуси рассчитывают выплаты по больничному?

Новости Беларуси. В каком размере оплачивают разные периоды временной нетрудоспособности, рассказали в программе «Открытый разговор».

Ирина Киреева, заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Первые 12 календарных дней оплачивается 80% от среднедневного заработка данного гражданина.

Начиная с 13-го дня, уже оплата будет 100% среднедневного заработка

Людмила Литвиненко, заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

И, кроме того, 100% всегда оплачивается больничный лист с 1-го дня участникам ликвидации Чернобыльской аварии, донорам. И, кроме того, если причиной травмы или болезни определено состояние алкогольного или наркотического опьянения, то первые 6 дней лист нетрудоспособности не оплачивается вовсе.