Закрыть больничный по телефону и не ходить к врачу 7 дней: как выдают бюллетени в разных странах

Какие системы выдачи и оплаты больничных существуют в мире, рассказали в программе «Открытый разговор». В Литве работодатель полностью оплачивает первые два дня больничного сотрудника. Начальник сам решает, платить работнику 80% или все 100% его среднего заработка. Если хворь затянулась дольше, чем на два дня, за дело берется Фонд социального страхования и выплачивает человеку 80% среднедневного заработка за каждый день на больничном. Любопытно, что в Литве выдают электронные больничные, которые оформляют, как правило, на две недели. Закрыть такой больничный можно и раньше. Для этого достаточно позвонить врачу по телефону.



Похожие больничные выдают и врачи в Польше. Но уже не обязательно на две недели. За каждый день на бюллетене сотрудник получает 80% своего ежедневного заработка.

В Германии первые шесть дней больничного всем оплачивают полностью. Отдают эти деньги работодатели из своего кармана. Если вдруг болезнь затянулась на более долгий срок, оплачивать временную нетрудоспособность будет страховая служба – 70% среднедневной зарплаты.



В Британии больничный листок выдают лишь на седьмой день болезни.