Отлежался дома и вернулся к работе: разрешат ли в Беларуси лечиться без больничного 3 дня в год?

Новости Беларуси. В Германии разрешается болеть без предоставления больничного 3 дня в год. В Беларуси такой вариант тоже обсуждался, но от него отказались. Почему? Об этом рассказали в программе «Открытый разговор».

Ирина Киреева, заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Это была инициатива министерства здравоохранения. Потом эту идею мы обсудили со всеми заинтересованными: с министерством труда, министерством экономики и министерством финансов.

И было вынесено общее решение, что эта мера несколько преждевременна.

Илона Волынец, СТВ:

Казалось бы, что здесь плохого? Два дня человек отлежался дома и снова вернулся к работе.

Людмила Литвиненко, заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Оценить состояние пациента может только врач.

Пациенту может только казаться, что он отлежится два дня и всё будет хорошо.

А, если он пойдёт к доктору, то доктор оценит его объективное состояние по многим критериям. И, может быть, выдаст листок нетрудоспособности не на два дня, а, может быть, он поймёт, что пациент должен обследоваться.