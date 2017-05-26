Знобит, в горле першит, но температуры нет: выдаст ли врач больничный?

Новости Беларуси. Условиями выдачи больничного интересовался зритель программы «Открытый разговор».

Игорь (г.Минск):

Чувствую лёгкое недомогание, но температуры нет. Почему врач не выдаёт мне больничный? И это уже не в первый раз.

Ирина Киреева, заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Понимаете, временная нетрудоспособность – это состояние, при котором человек не может выполнять работу. Врач оценивает объективно человека, осматривает его, применяет объективные методы обследования, лабораторные анализы какие-то, подтверждает, что человек не может выполнять работу.

Субъективное ощущение пациента, в данном случае, как бы, не аргумент.

Людмила Литвиненко, заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Экспертизу временной нетрудоспособности в нашей стране проводит только врач.