Знобит, в горле першит, но температуры нет: выдаст ли врач больничный?

Новости Беларуси. Условиями выдачи больничного интересовался зритель программы «Открытый разговор».
Игорь (г.Минск):
Чувствую лёгкое недомогание, но температуры нет. Почему врач не выдаёт мне больничный? И это уже не в первый раз.
Ирина Киреева, заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Понимаете, временная нетрудоспособность – это состояние, при котором человек не может выполнять работу. Врач оценивает объективно человека, осматривает его, применяет объективные методы обследования, лабораторные анализы какие-то, подтверждает, что человек не может выполнять работу.
Субъективное ощущение пациента, в данном случае, как бы, не аргумент.
Людмила Литвиненко, заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Экспертизу временной нетрудоспособности в нашей стране проводит только врач.
Больничные в Беларуси – как оплачивают и по каким критериям выдают?