Как долго можно сидеть на больничном в Беларуси?

Новости Беларуси. Итальянский шахтер установил специфический рекорд: он находился на больничном 35 лет. Мужчина устроился на работу и заявил, что страдает клаустрофобией. На какой максимальный срок могут выдать больничный в Беларуси, рассказали в программе «Открытый разговор».

Ирина Киреева, заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Нет, такого рекорда в нашей стране поставить нельзя. Максимальное количество дней по непрерывной временной нетрудоспособности у нас – 120 дней.

По туберкулёзу немного больше – 180 дней.

Дальше, когда пациент достигает этой крайне цифры, учреждение медицинское, которое его наблюдает и выдало листок, обязано отправить в медико-реабилитационную экспертную комиссию. И МРЭК выносит заключение: либо продлевает временную нетрудоспособность, либо признаёт человека инвалидом, либо признаёт его трудоспособным