«Боли не почувствовал, когда укололи». В Минске начали массово прививать сотрудников предприятий

Новости Беларуси. Массовая вакцинация на предприятиях стартовала в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики выезжают на некоторые предприятия с большими коллективами. Сделать прививку сотрудникам можно, не отрываясь от работы.
Новости Беларуси. Массовая вакцинация на предприятиях стартовала в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики выезжают на некоторые предприятия с большими коллективами. Сделать прививку сотрудникам можно, не отрываясь от работы.
Всего на данный момент в Беларуси первую дозу вакцины против COVID-19 получили 244 тысячи человек, из них более 84,5 тысячи прошли полный курс вакцинации.
Юрий Вареник:
Боли не почувствовал, когда укололи. В принципе, как комарик укусил. Обычная прививка.
Получить вакцину во всех столичных поликлиниках по месту жительства можно не только в будние дни, но и по субботам. 24 апреля там на прививки ждут с 09:00 до 15:00 часов.
Вакцинирование проводится бесплатно.
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