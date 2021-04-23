«Боли не почувствовал, когда укололи». В Минске начали массово прививать сотрудников предприятий

Новости Беларуси. Массовая вакцинация на предприятиях стартовала в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики выезжают на некоторые предприятия с большими коллективами. Сделать прививку сотрудникам можно, не отрываясь от работы.

Всего на данный момент в Беларуси первую дозу вакцины против COVID-19 получили 244 тысячи человек, из них более 84,5 тысячи прошли полный курс вакцинации.