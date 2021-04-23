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«Боли не почувствовал, когда укололи». В Минске начали массово прививать сотрудников предприятий

23 апреля 2021 14:25
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Новости Беларуси. Массовая вакцинация на предприятиях стартовала в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики выезжают на некоторые предприятия с большими коллективами. Сделать прививку сотрудникам можно, не отрываясь от работы.

«Боли не почувствовал, когда укололи». В Минске начали массово прививать сотрудников предприятий-1

Всего на данный момент в Беларуси первую дозу вакцины против COVID-19 получили 244 тысячи человек, из них более 84,5 тысячи прошли полный курс вакцинации.

«Боли не почувствовал, когда укололи». В Минске начали массово прививать сотрудников предприятий-4

Юрий Вареник:
Боли не почувствовал, когда укололи. В принципе, как комарик укусил. Обычная прививка.

«Боли не почувствовал, когда укололи». В Минске начали массово прививать сотрудников предприятий-7

Получить вакцину во всех столичных поликлиниках по месту жительства можно не только в будние дни, но и по субботам. 24 апреля там на прививки ждут с 09:00 до 15:00 часов.

Вакцинирование проводится бесплатно.

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# Коронавирус # общество # Юрий Вареник # Фотофакт

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