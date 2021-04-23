Прямой эфир

Буккроссинг, квест и мастер-классы. Экофестиваль «День Земли» пройдёт в Минском зоопарке

23 апреля 2021 14:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Буккроссинг, квест и мастер-классы. Экологический фестиваль «День Земли» пройдет 24 апреля в Минском зоопарке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Буккроссинг, квест и мастер-классы. Экофестиваль «День Земли» пройдёт в Минском зоопарке-1

В увлекательном формате посетителям расскажут о правилах и законах, которые необходимо соблюдать в повседневной жизни для сохранения здоровья нашей планеты, а также об экономном использовании ресурсов.

Буккроссинг, квест и мастер-классы. Экофестиваль «День Земли» пройдёт в Минском зоопарке-4

Экологические организации познакомят гостей зоопарка с позитивным и негативным влиянием человека на природу. В программе – мастер-классы, лабораторные исследования и опыты, высадка деревьев, буккроссинг, выступление агитбригад и увлекательный экоквест. Мероприятие пройдет с полудня до 15:00.

# Зоопарк # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Субботники 24 апреля пройдут в каждом районе Минска. Присоединиться может каждый
23 апреля 2021 14:21

Субботники 24 апреля пройдут в каждом районе Минска. Присоединиться может каждый

Здравоохранение, развитие электротранспорта и повышение зарплат. Как будут поддерживать социальную сферу Минска в 2021 году?
23 апреля 2021 14:21

Здравоохранение, развитие электротранспорта и повышение зарплат. Как будут поддерживать социальную сферу Минска в 2021 году?

«Сейчас внедряем новый метод». Где и как в Беларуси утилизируют просроченные лекарства?
23 апреля 2021 13:54

«Сейчас внедряем новый метод». Где и как в Беларуси утилизируют просроченные лекарства?