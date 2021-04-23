Буккроссинг, квест и мастер-классы. Экофестиваль «День Земли» пройдёт в Минском зоопарке

Новости Беларуси. Буккроссинг, квест и мастер-классы. Экологический фестиваль «День Земли» пройдет 24 апреля в Минском зоопарке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Буккроссинг, квест и мастер-классы. Экологический фестиваль «День Земли» пройдет 24 апреля в Минском зоопарке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В увлекательном формате посетителям расскажут о правилах и законах, которые необходимо соблюдать в повседневной жизни для сохранения здоровья нашей планеты, а также об экономном использовании ресурсов.
Экологические организации познакомят гостей зоопарка с позитивным и негативным влиянием человека на природу. В программе – мастер-классы, лабораторные исследования и опыты, высадка деревьев, буккроссинг, выступление агитбригад и увлекательный экоквест. Мероприятие пройдет с полудня до 15:00.