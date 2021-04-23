Субботники 24 апреля пройдут в каждом районе Минска. Присоединиться может каждый

Новости Беларуси. Генеральная уборка Минска продолжается. 24 апреля трудовые акции проведут более чем в 30 зеленых зонах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Субботники пройдут в каждом районе. В основном запланирована уборка территорий. Во Фрунзенском районе на пересечении улиц Неманской и Притыцкого высадят деревья.