Субботники 24 апреля пройдут в каждом районе Минска. Присоединиться может каждый

Новости Беларуси. Генеральная уборка Минска продолжается. 24 апреля трудовые акции проведут более чем в 30 зеленых зонах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Генеральная уборка Минска продолжается. 24 апреля трудовые акции проведут более чем в 30 зеленых зонах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Субботники пройдут в каждом районе. В основном запланирована уборка территорий. Во Фрунзенском районе на пересечении улиц Неманской и Притыцкого высадят деревья.
К слову, всех желающих сделать столицу чище и уютнее приглашают присоединиться к масштабному субботнику. Весь необходимый инвентарь предоставят сотрудники Зеленстроя.