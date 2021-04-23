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Субботники 24 апреля пройдут в каждом районе Минска. Присоединиться может каждый

23 апреля 2021 14:21
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Новости Беларуси. Генеральная уборка Минска продолжается. 24 апреля трудовые акции проведут более чем в 30 зеленых зонах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Субботники 24 апреля пройдут в каждом районе Минска. Присоединиться может каждый-1

Субботники пройдут в каждом районе. В основном запланирована уборка территорий. Во Фрунзенском районе на пересечении улиц Неманской и Притыцкого высадят деревья.

Субботники 24 апреля пройдут в каждом районе Минска. Присоединиться может каждый-4

К слову, всех желающих сделать столицу чище и уютнее приглашают присоединиться к масштабному субботнику. Весь необходимый инвентарь предоставят сотрудники Зеленстроя.

# Субботники в Беларуси # общество # Фотофакт

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