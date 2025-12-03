Специалисты назвали топ факторов, провоцирующих рак – там есть вейпы и стресс

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Елена Сечко, врач – детский кардиоревматолог детского медицинского центра:

Это не лотерея. Да, генетически заложены какие-то факторы, но для того, чтобы развилось заболевание, должны быть провоцирующие факторы. Если этих провоцирующих факторов нет, даже если заложен ген, не факт, что это заболевание разовьется. Провоцирующие факторы – это вирусные заболевания, употребление тех же вейпов. Мы видим у детей на фоне употребления вейпов. Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Топ-5 провоцирующих факторов. Алкоголь, табакокурение, пассивный образ жизни, стресс. Елена Сечко:

Гаджеты. И ночной сон.



Григорий Азаренок:

Что нам народная медицина говорит?

Виктор Вандич, руководитель центра народной медицины:

Если мы будем профилактировать психоэмоциональное состояние правильное, у нас будет хороший сон, сон с глубокой фазой. Это очень важно. Своевременный сон. Все гормоны вырабатываются своевременно. Сейчас тренд – лечь после 12. А что мы хотим? У нас все гормоны «профукались» – и мы уже выжатые лимончики.

Карина Антюх, врач-кардиолог, младший научный сотрудник лаборатории коморбидной кардиологии РНПЦ «Кардиология»:

Я бы хотела сказать в дополнение. Говорили про генетические факторы, про наследственность, и мы говорили также про питание, про факторы риска, но упускаем еще один очень важный фактор риска. Я считаю, пандемией XXI века является ожирение. Давайте мы сравним по внешним даже критериям среднестатистического человека 20-30 лет назад и сейчас. У меня каждый второй-третий пациент на приеме имеет морбидное ожирение. Григорий Азаренок:

Сердцу тяжело обеспечивать 120-130 килограммов.

Карина Антюх:

Безусловно. Это риск инсулинорезистентности. Мы говорили про стресс сейчас. Но стресс тоже напрямую связан с уровнем сахара в крови. Растут факторы стресса. Григорий Азаренок:

Что первично? Внутренние или внешние факторы? Карина Антюх:

Все же, я думаю, что наследственность играет огромную роль в запуске, в течении тех или иных заболеваний, а уже человек сам ответственен за дальнейшее течение данных заболеваний. Григорий Азаренок:

Как сохранять душевное спокойствие, чтобы избежать заболеваний?