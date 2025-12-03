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Специалисты назвали топ факторов, провоцирующих рак – там есть вейпы и стресс

03 декабря 2025 18:36
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Специалисты назвали топ факторов, провоцирующих рак – там есть вейпы и стресс-2

Елена Сечко, врач – детский кардиоревматолог детского медицинского центра:
Это не лотерея. Да, генетически заложены какие-то факторы, но для того, чтобы развилось заболевание, должны быть провоцирующие факторы. Если этих провоцирующих факторов нет, даже если заложен ген, не факт, что это заболевание разовьется. 

Провоцирующие факторы – это вирусные заболевания, употребление тех же вейпов. Мы видим у детей на фоне употребления вейпов.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Топ-5 провоцирующих факторов. Алкоголь, табакокурение, пассивный образ жизни, стресс. 

Елена Сечко:
Гаджеты. И ночной сон.

Григорий Азаренок:
Что нам народная медицина говорит? 

Специалисты назвали топ факторов, провоцирующих рак – там есть вейпы и стресс-4

Виктор Вандич, руководитель центра народной медицины:
Если мы будем профилактировать психоэмоциональное состояние правильное, у нас будет хороший сон, сон с глубокой фазой. Это очень важно. Своевременный сон. Все гормоны вырабатываются своевременно. Сейчас тренд – лечь после 12. А что мы хотим? У нас все гормоны «профукались» – и мы уже выжатые лимончики.

Специалисты назвали топ факторов, провоцирующих рак – там есть вейпы и стресс-6

Карина Антюх, врач-кардиолог, младший научный сотрудник лаборатории коморбидной кардиологии РНПЦ «Кардиология»:
Я бы хотела сказать в дополнение. Говорили про генетические факторы, про наследственность, и мы говорили также про питание, про факторы риска, но упускаем еще один очень важный фактор риска. 

Я считаю, пандемией XXI века является ожирение. Давайте мы сравним по внешним даже критериям среднестатистического человека 20-30 лет назад и сейчас. У меня каждый второй-третий пациент на приеме имеет морбидное ожирение. 

Григорий Азаренок:
Сердцу тяжело обеспечивать 120-130 килограммов. 

Специалисты назвали топ факторов, провоцирующих рак – там есть вейпы и стресс-8

Карина Антюх:
Безусловно. Это риск инсулинорезистентности. Мы говорили про стресс сейчас. Но стресс тоже напрямую связан с уровнем сахара в крови. Растут факторы стресса. 

Григорий Азаренок:
Что первично? Внутренние или внешние факторы?

Карина Антюх:
Все же, я думаю, что наследственность играет огромную роль в запуске, в течении тех или иных заболеваний, а уже человек сам ответственен за дальнейшее течение данных заболеваний. 

Григорий Азаренок:
Как сохранять душевное спокойствие, чтобы избежать заболеваний? 

Специалисты назвали топ факторов, провоцирующих рак – там есть вейпы и стресс-10

Вера Иваницкая, врач-психиатр, психотерапевт, главный врач медицинского реабилитационного центра «Элеос»:
Я скажу один очень важный совет для всех. Баланс во всем. Баланс в работе, баланс в отдыхе. Баланс в психических и физических нагрузках. Баланс в стрессовых нагрузках. И чуткое, бережное отношение к своему телу. 

Когда люди это поймут – баланс и отношение к своему телу, слышать вовремя, понимать вовремя и сохранять вовремя – мы будем все здоровы.

# Здоровье # Медицина # Григорий Азаренок # Вера Иваницкая

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