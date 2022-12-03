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За раз посетить лучшие экспозиции страны. В Минске работает форум «Музеи Беларуси»

03 декабря 2022 12:04
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Новости Беларуси. Симбиоз истории и IT-технологий. В Минске открылся форум «Музеи Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За раз посетить лучшие экспозиции страны. В Минске работает форум «Музеи Беларуси»-1

Для нас это уникальная возможность за один раз посетить практически все существующие в стране музейные экспозиции. В свою очередь, участники не только обмениваются опытом, но и презентуют лучшие проекты.

За раз посетить лучшие экспозиции страны. В Минске работает форум «Музеи Беларуси»-4

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Мы сегодня должны сказать и сверить позиции по всем направлениям, выработать очень важные стратегические решения по очень непростым вызовам современного мира. Мы видим, насколько актуальны попытки фальсифицировать историю. Мы этого допустить не можем, не имеем права. И слово музейных работников является очень веским.

За раз посетить лучшие экспозиции страны. В Минске работает форум «Музеи Беларуси»-7

В форуме задействованы порядка 120 лучших музеев и галерей страны.

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# Музеи # общество # Анатолий Маркевич # Фотофакт

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