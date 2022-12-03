За раз посетить лучшие экспозиции страны. В Минске работает форум «Музеи Беларуси»

Для нас это уникальная возможность за один раз посетить практически все существующие в стране музейные экспозиции. В свою очередь, участники не только обмениваются опытом, но и презентуют лучшие проекты.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Мы сегодня должны сказать и сверить позиции по всем направлениям, выработать очень важные стратегические решения по очень непростым вызовам современного мира. Мы видим, насколько актуальны попытки фальсифицировать историю. Мы этого допустить не можем, не имеем права. И слово музейных работников является очень веским.