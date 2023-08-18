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Более 500 работников от 27 предприятий. «Белгоспищепром» организовал масштабную 2-дневную спартакиаду

18 августа 2023 19:37
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Новости Беларуси. Когда сладости не вредят фигуре, а тимбилдинг похож на праздник. Концерн «Белгоспищепром» организовал масштабную двухдневную спартакиаду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 500 работников от 27 предприятий известных белорусских брендов. Местом встречи стала база отдыха «Привал» под Гродно, где есть все условия, чтобы определить, чей коллектив самый дружный и спортивный. Не обошлось без дегустационной выставки продукции и презентации новинок.

Вкус спорта. Репортаж Галины Буро.

Более 500 работников от 27 предприятий. «Белгоспищепром» организовал масштабную 2-дневную спартакиаду-1

На экране логотипы предприятий концерна «Белгоспищепром» собираются в общий пазл, символ единства. Более полутысячи участников, а это 27 команд от организаций со всей страны, готовы укрепить корпоративный дух. Спартакиада объявляется открытой.

Более 500 работников от 27 предприятий. «Белгоспищепром» организовал масштабную 2-дневную спартакиаду-4

Павел Язубец, заместитель генерального директора Гродненской табачной фабрики «Неман»:
Выявили самых сильных, самых достойных, сформировали команду, тренировались, заряжены только на победу.

Более 500 работников от 27 предприятий. «Белгоспищепром» организовал масштабную 2-дневную спартакиаду-7

В обычной жизни они технологи, слесари, упаковщики и руководители, но сегодня на 13 соревновательных площадках выясняют, кто быстрее, выше, сильнее: от баскетбола – под чемпионским взглядом судьи соревнований Ивана Тихона – до скалодрома, хоккея или забега в гигаботах, при мощной поддержки команды.

Более 500 работников от 27 предприятий. «Белгоспищепром» организовал масштабную 2-дневную спартакиаду-10

В перерывах для работников самого вкусного концерна страны – восполнение энергии: дегустация продукции своих же коллег. Пока «Спартак» предлагает отведать молочный шоколад со взрывной карамелью и колой, «Коммунарка» отвечает белорусским «Сникерсом», «Лидкон» представляет «Хрумстики», а Минский маргариновый завод свой № 1 – майонезные соусы тартар и бургер.

Более 500 работников от 27 предприятий. «Белгоспищепром» организовал масштабную 2-дневную спартакиаду-13

Галина Буро, корреспондент:
Представлена и новинка – драники по-домашнему от «Машпищепрода» под торговой маркой «Мира». В составе только натуральные ингредиенты. Достаточно добавить воды, на сковородку, и вкусный ужин готов. Сейчас попробуем. Ммм! Отлично!

Более 500 работников от 27 предприятий. «Белгоспищепром» организовал масштабную 2-дневную спартакиаду-16

Эти бренды покоряют рынки России, Китая, Сингапура и ЮАР под маркой «Сделано в Беларуси». Гордость за свое – в приоритете.

Более 500 работников от 27 предприятий. «Белгоспищепром» организовал масштабную 2-дневную спартакиаду-19

А еще уважение к истории и подвигу народа в годы Великой Отечественной войны. Неслучайно в рамках спартакиады возложение цветов к мемориалу советским воинам-пограничникам.

Более 500 работников от 27 предприятий. «Белгоспищепром» организовал масштабную 2-дневную спартакиаду-22

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:
Время непростое сегодня, в которое мы живем. Хочется, чтобы действительно наши семьи, мы сами не испытали того чувства, не пережили тех страшных событий, которые пережили наши деды, прадеды.

Более 500 работников от 27 предприятий. «Белгоспищепром» организовал масштабную 2-дневную спартакиаду-25

Традиционная спартакиада «Белгоспищепрома» в этом году вдохновлена II Играми стран СНГ. Уже завтра, 19 августа, станет известно, сможет ли «Мозырьсоль» удержать звание победителя с прошлых стартов. Впрочем, в отличие от спорта высших достижений, здесь главное не победа, а понимание, что только командная работа в любом деле приносит результат.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Олег Жидков # Галина Буро # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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