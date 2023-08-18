Более 500 работников от 27 предприятий. «Белгоспищепром» организовал масштабную 2-дневную спартакиаду

Новости Беларуси. Когда сладости не вредят фигуре, а тимбилдинг похож на праздник. Концерн «Белгоспищепром» организовал масштабную двухдневную спартакиаду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 500 работников от 27 предприятий известных белорусских брендов. Местом встречи стала база отдыха «Привал» под Гродно, где есть все условия, чтобы определить, чей коллектив самый дружный и спортивный. Не обошлось без дегустационной выставки продукции и презентации новинок. Вкус спорта. Репортаж Галины Буро.

На экране логотипы предприятий концерна «Белгоспищепром» собираются в общий пазл, символ единства. Более полутысячи участников, а это 27 команд от организаций со всей страны, готовы укрепить корпоративный дух. Спартакиада объявляется открытой.

Павел Язубец, заместитель генерального директора Гродненской табачной фабрики «Неман»:

Выявили самых сильных, самых достойных, сформировали команду, тренировались, заряжены только на победу.

В обычной жизни они технологи, слесари, упаковщики и руководители, но сегодня на 13 соревновательных площадках выясняют, кто быстрее, выше, сильнее: от баскетбола – под чемпионским взглядом судьи соревнований Ивана Тихона – до скалодрома, хоккея или забега в гигаботах, при мощной поддержки команды.

В перерывах для работников самого вкусного концерна страны – восполнение энергии: дегустация продукции своих же коллег. Пока «Спартак» предлагает отведать молочный шоколад со взрывной карамелью и колой, «Коммунарка» отвечает белорусским «Сникерсом», «Лидкон» представляет «Хрумстики», а Минский маргариновый завод свой № 1 – майонезные соусы тартар и бургер.

Галина Буро, корреспондент:

Представлена и новинка – драники по-домашнему от «Машпищепрода» под торговой маркой «Мира». В составе только натуральные ингредиенты. Достаточно добавить воды, на сковородку, и вкусный ужин готов. Сейчас попробуем. Ммм! Отлично!

Эти бренды покоряют рынки России, Китая, Сингапура и ЮАР под маркой «Сделано в Беларуси». Гордость за свое – в приоритете.

А еще уважение к истории и подвигу народа в годы Великой Отечественной войны. Неслучайно в рамках спартакиады возложение цветов к мемориалу советским воинам-пограничникам.

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:

Время непростое сегодня, в которое мы живем. Хочется, чтобы действительно наши семьи, мы сами не испытали того чувства, не пережили тех страшных событий, которые пережили наши деды, прадеды.