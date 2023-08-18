Литва официально закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью

Наши западные соседи продолжают раскручивать маховик эскалации. Принятых мер против экономики Беларуси оказалось недостаточно – в ход пошли интересы простых людей. 18 августа Литва официально закрыла два пункта пропуска на границе с нашей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГТК усилит смены в оставшихся на границе с Литвой пунктах пропуска. Подробнее здесь. Отметим, что только через «Лошу» с начала 2023 года проследовали около 150 тысяч транспортных средств. Этот переход был популярен у туристов, что подтверждается статистикой. Порядка 80 тысяч литовских граждан пересекли здесь границу с начала года, большинство – по безвизу. Очевидно, что закрытие пунктов было последней радикальной мерой официального Вильнюса в попытках остановить своих людей от поездок в Беларусь.

Владислав Дорошук, начальник отделения пограничного контроля «Лоша»:

Мы оповещали заблаговременно, что сотрудники Литвы не будут работать с нуля часов. Кто хотел, тот вернулся, кто не хотел, всех запустили в пункт пропуска, и они оформиться успели. В 23:59 сотрудники Литвы закрыли пункт пропуска, в 23:55 еще последние машины заезжали в пункт пропуска, и мы их оформляли на территории Республики Беларусь.