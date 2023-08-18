Вольфович об антифашистском конгрессе: мы напоминаем мировому сообществу, что это надо остановить!

Новости беларуси. Белорусские парламентарии предлагают создать Международную антифашистскую медиакоалицию. Такая идея прозвучала сегодня, 18 августа, на полях антифашистского конгресса в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем принимают участие сотни представителей из почти 30 стран: военные, дипломаты, общественность, ветераны и молодежь. Второй день форума посвящен совместной борьбе с неонацизмом. Подробности у Оксаны Семашко.

От воспоминаний об украденном фашистами детстве у Якова Кравчинского наворачиваются слезы. Бывший малолетний узник Минского гетто убежден: как только люди начинают забывать историю, самое страшное возвращается из прошлого.

Яков Кравчинский, бывший малолетний узник Минского гетто:

Фашизм победили вроде бы. И Нюрнбергский процесс, и здесь в Минске шли процессы. А вы посмотрите, что сейчас творится, опять поднял голову. Причем упаковка меняется немножко, суть-то остается. Как просчитать наперед и успешно противостоять новым вызовам и угрозам, сегодня обсуждали на международном конгрессе. И если представители иностранных государств в интервью с журналистами были немногословны, то белорусы и россияне призвали всех объединиться единым антифашистским фронтом ради сохранения мира в каждом государстве.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Мы напоминаем или пытаемся напомнить мировому сообществу, что фашизм надо остановить. То, что делается сегодня в ходе специальной военной операции Российской Федерацией на территории Украины, это не борьба с украинским народом, это не борьба с Украиной. Это борьба с фашизмом. В плане СВО белорусам есть чему поучиться. Как бы не бряцали в НАТО своим оружием и не грозили наемниками, россияне успешно перемалывают поставляемую в Украину технику.

Дмитрий Воробьев, председатель фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем» (Россия):

Они думают, что эти «эльфы» смогут нас победить. Еще ни одна армия мира не смогла это сделать, как бы глубоко она не заходила на территорию СССР, России или царской России. Все всегда получали потом по заслугам. Чтобы не стать жертвой гибридной войны, будь то экономической или информационной, ученые рекомендуют чаще обращаться к истокам, а именно истории, которую наследники фашистов так и норовят переписать.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Необходима нормальная системная работа государственная, в том числе в образовательном компоненте, через учебники, учебные пособия нового поколения, что и делается в стране. Вольфович на антифашистском конгрессе: если не говорить про эти исторические факты, мир взорвется.

Иван Басик, начальник Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил России:

Надеюсь, что наша работа завершится успехом, и мы внесем какой-то вклад в то, чтобы наши дети и внуки в будущем больше думали о гуманном, о знаниях, об учебе, о движении вперед, а не о новых формах фашизма и нацизма.

По итогам конгресса приняли резолюция во имя будущего человечества. На форуме призвали международное сообщество, прежде всего ООН, к всесторонней и объективной оценке происходящих событий в странах, где возрождается фашистская идеология.

Оксана Семашко, корреспондент:

Участников конгресса сегодня также познакомили с военно-патриотическим движением нашей страны и напомнили о страшных страницах истории. А еще приятным бонусом – настоящая солдатская каша.