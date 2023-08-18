«Мы готовы сдержать любые горячие головы». Как отпраздновали День военной авиации в Беларуси?

Новости Беларуси. Рокот боевых машин и фигуры высшего пилотажа в торжественной обстановке. День военной авиации отмечают 18 августа в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания аэродром Мачулищи под Минском. В показательном эшелоне воздушного парада прошли винтокрылые машины и самолеты практически всех типов, которые находятся на вооружении белорусской армии. Окрыляющий контраст – мирное небо и мощь авиации.

Мы приехали из Российской Федерации. Мне все здесь понравилось, прямо в восторге! Но такие фигуры пилотажа, конечно, нечасто увидишь – здорово, молодцы, супер!

Естественно, они показали высший класс. Трудно представить подобное. Техника растет, развивается, и должно так быть.

Впервые вниманию общественности представили и недавно пополнившие армейский авиапарк образцы – вертолеты Ми-35М. Белорусские летчики и инженеры уже обучены работе на этой технике. В ближайшее время они заступят на боевое дежурство по охране рубежей Союзного государства.

Андрей Лукьянович, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:

Именно военные люди, как никто другой, понимают, что созидание, развитие нашей страны возможно только под мирным небом. И военная авиация сегодня находится на передовых рубежах. Я могу сказать, что профессионализм наших пилотов, то, что сегодня демонстрировали в небе наши пилоты, доказывает, что мы готовы сдержать любые горячие головы от любых провокаций в сторону нашей страны. В Беларуси отмечают День военной авиации. Читайте здесь.