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«Мы готовы сдержать любые горячие головы». Как отпраздновали День военной авиации в Беларуси?

18 августа 2023 19:18
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Новости Беларуси. Рокот боевых машин и фигуры высшего пилотажа в торжественной обстановке. День военной авиации отмечают 18 августа в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы готовы сдержать любые горячие головы». Как отпраздновали День военной авиации в Беларуси?-1

В центре внимания аэродром Мачулищи под Минском. В показательном эшелоне воздушного парада прошли винтокрылые машины и самолеты практически всех типов, которые находятся на вооружении белорусской армии. Окрыляющий контраст – мирное небо и мощь авиации.

«Мы готовы сдержать любые горячие головы». Как отпраздновали День военной авиации в Беларуси?-4

Мы приехали из Российской Федерации. Мне все здесь понравилось, прямо в восторге! Но такие фигуры пилотажа, конечно, нечасто увидишь – здорово, молодцы, супер!

«Мы готовы сдержать любые горячие головы». Как отпраздновали День военной авиации в Беларуси?-7

Естественно, они показали высший класс. Трудно представить подобное. Техника растет, развивается, и должно так быть.

«Мы готовы сдержать любые горячие головы». Как отпраздновали День военной авиации в Беларуси?-10

Впервые вниманию общественности представили и недавно пополнившие армейский авиапарк образцы – вертолеты Ми-35М. Белорусские летчики и инженеры уже обучены работе на этой технике. В ближайшее время они заступят на боевое дежурство по охране рубежей Союзного государства.

«Мы готовы сдержать любые горячие головы». Как отпраздновали День военной авиации в Беларуси?-13

Андрей Лукьянович, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:
Именно военные люди, как никто другой, понимают, что созидание, развитие нашей страны возможно только под мирным небом. И военная авиация сегодня находится на передовых рубежах. Я могу сказать, что профессионализм наших пилотов, то, что сегодня демонстрировали в небе наши пилоты, доказывает, что мы готовы сдержать любые горячие головы от любых провокаций в сторону нашей страны.

В Беларуси отмечают День военной авиации. Читайте здесь.

«Мы готовы сдержать любые горячие головы». Как отпраздновали День военной авиации в Беларуси?-16

Особое значение это приобретает сейчас, когда градус накала военно-политической ситуации остается высоким. Он отражается и в количестве совсем не учебно-боевых вылетов, ведь активность на сопредельных с нашей страной территориях, увы, только возрастает.

# Военная авиация # общество # Андрей Лукьянович # Фотофакт

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