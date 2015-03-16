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Более 470 тысяч квадратных метров жилья для многодетных семей планируют построить в Минске в течение трех лет

16 марта 2015 18:03
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Новости Беларуси. Более 470 тысяч квадратных метров жилья для многодетных семей планируют построить в Минске в течение трех лет.

Только в 2015 году возведут порядка 30 жилых домов.

По словам специалистов, на учет по строительству жилья многодетных ставят в течение года. Сейчас в районных администрациях около четырех тысяч таких семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Половина из них уже направлена на строительство, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Степанов, заместитель председателя Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Задача в этом году, по постановлению Совета министров, ввести в эксплуатацию 105 тысяч. К массовым районам можно отнести Шаранговича – Горецкого (Фрунзенский район), Михалово – Алибегова, в Лошице. Остальные микрорайоны точечно, небольшое количество домов. Преимущественно дома будут крупнопанельного домостроения.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства # Государственная политика # Александр Степанов

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