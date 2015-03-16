55 дней до Великой Победы: 16 марта 1945 года началась Венская наступательная операция

Новости Беларуси. 55 дней до Великой Победы. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты XX века.

В ночь на 16 марта 1945 года советские тяжелые бомбардировщики нанесли удар по железнодорожному узлу в Венгрии. С этих пожаров началась Венская наступательная операция.

Беларусь же возвращается к мирной жизни. Идет активное восстановления сельского хозяйства, строительства, промышленности. Богатые на события послевоенные годы до сих пор вспоминают дети и молодежь того времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тамара Нижникова, народная артистка СССР:

Я всегда была как теперь МЧС: что-нибудь надо – я уже там. В шесть утра нужно петь для солдат, а мы едем в Польшу. В Бресте выхожу пою. Никто не может, а я пою. В поле надо петь – пою. На заводе, в армии. Боже мой, сколько я объездила. Мы ставили «Маринку», и для меня была написана эта «Маринка» Пукстом. Мы решали, как быть – там решили убить Алесю. И когда Алеся сидит у забора, я прибегаю и зову ее. Она падает. Я пела: «Алеся, родная!» Боже мой, я больше не могла, сказала «нет». Алеся осталась жива, честь и хвала ей. Она в партизанах была, я была в партизанах.

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Участники боевых действий, историки, экскурсоводы, дети, звезды эстрады и спортсмены расскажут о том, что помнят, что узнали от своих отцов и дедов.

Если вы хотите поделиться своей историей, позвоните по телефонам «горячей линии» СТВ. До Великой Победы оставалось 55 дней.