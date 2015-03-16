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Педагоги дополнительного образования Солигорска получили президентские гранты на разработку собственных проектов

16 марта 2015 13:45
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Новости Беларуси. Педагоги дополнительного образования Солигорска получили президентские гранты на разработку собственных проектов. Николай Протасеня – руководитель заслуженного любительского коллектива студии декоративно-прикладного творчества – мечтает напечатать уникальное методическое пособие, посвященное технологиям создания керамической игрушки.

А педагог Центра технического творчества детей и молодежи Александр Скалабан выделенный грант планирует направить на совершенствование автомодельное трассы. В будущем это позволит принимать на базе солигорского центра международные соревнования по трассовому автомоделизму, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Государственная политика в области образования # Государственная политика

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