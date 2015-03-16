Новости Беларуси. Педагоги дополнительного образования Солигорска получили президентские гранты на разработку собственных проектов. Николай Протасеня – руководитель заслуженного любительского коллектива студии декоративно-прикладного творчества – мечтает напечатать уникальное методическое пособие, посвященное технологиям создания керамической игрушки.

А педагог Центра технического творчества детей и молодежи Александр Скалабан выделенный грант планирует направить на совершенствование автомодельное трассы. В будущем это позволит принимать на базе солигорского центра международные соревнования по трассовому автомоделизму, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.