Благоустройство Кургана Славы за 100 млн рублей: как изменится мемориальный комплекс к 9 Мая?

Новости Беларуси. За 55 дней успеют обновить все мемориалы в Беларуси. Глобальная реконструкция по всей стране приурочена к празднованию 70-й годовщины Победы. Среди памятников истории – одна из главных достопримечательностей Беларуси, да и всего бывшего Советского Союза. Как изменится всем знакомый Курган Славы?

Вот она – Победа без срока давности. Спустя 70 лет о подвиге народа, победившего фашизм, говорит поколение тех, чьи деды отдали жизнь за мирное сегодня.

Полувековую мозаику восстанавливают в прямом смысле по кусочкам. Орден Славы и Великой Отечественной войны с годами осыпались, и сейчас задача № 1 – найти их подлинные фрагменты.

Сотни тысяч ног прошли по этим ступенькам. За это время камень изрядно подпортили и годы, и погода. Но уже совсем скоро комплекс заиграет новыми красками.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Сегодня дело чести – все привести, сделать все, что необходимо, что нам будет доверено, к юбилейной дате, к Победе. Это будет очень хороший и достойный подарок.

Все расходы на себя взяли профсоюзы Беларуси. Точная сумма на реставрацию пока не называется, но это тот самый случай, когда за ценой не постоят. К этому проекту присоединятся и регионы.

Имя павшего воина история не сохранила, но людская память о нем живет. Местные жители уверены: «ничьих» могил не бывает. Люди не теряют надежды, что «безымянного героя» когда-нибудь найдут его родственники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Минзер, ветеран труда, кавалер Ордена Красного трудового знамени:

Мой отец погиб на войне в апреле 1945 года на территории Восточной Пруссии. Знаете, я всегда думаю, что кто-то за его могилой тоже ухаживает, кто-то тоже приносит цветы. Поэтому у меня в сердце чувство какое-то.

Уповать на понимание других вынужден и Марат Мениохметович. Для него, полковника в отставке, напоминания о Великой Отечественной войне, как и для многих из нас, личная драма. Его отец погиб, сражаясь под Ленинградом.

От могилы родного человека мужчину отделяют тысячи километров.

Марат Ильясов, минчанин:

Хотелось бы в связи с тем, что это кладбище такое единственное в Минске, где захоронено 80 тысяч наших военнослужащих и граждан Беларуси, погибших во время войны, чтобы это место было как-то более-менее обозначено, шире, красивее, значительнее.

Сергей Тур, заместитель директора КУП «Спецкомбинат КБО» по идеологической работе:

На благоустройство именно этого мемориального комплекса выделено 100 миллионов рублей. На этом комплексе проделана большая работа как со стороны Мингорисполкома, так и нами.

Кроме масштабных проектов с приличным капиталом внести свой вклад в благосостояние культурного наследия сегодня может каждый. Ведь порою для этого достаточно просто человеческого отношения.