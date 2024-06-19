Более 400 участников собрал второй Национальный форум по устойчивому развитию

Цифровые трансформации, умные города и регионы будущего. В Минске проходит второй Национальный форум по устойчивому развитию. Он собрал более 400 участников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приветствие делегатам направил Президент. Александр Лукашенко отметил: подписав в 2015 году вместе с государствами – членами Организации Объединенных Наций повестку дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, Беларусь взяла на себя соответствующие обязательства. И благодаря системной работе наша страна стабильно занимает высокие места в данном проекте. Сегодня в формате панельных дискуссий участники делятся опытом и обмениваются практиками в области устойчивого развития. Среди основных тем – инклюзивное образование, новые подходы в здравоохранении и партнерство бизнеса.

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:

Республики Беларусь – это та страна, в которой те цели, которые обозначены для устойчивого развития всего мирового сообщества, реализуются не только в теории, которая изложена и в Конституции Республики Беларусь, и в Концепции национальной безопасности. Но они реализуются на практике по всем 17 Целям устойчивого развития. Расул Багиров, постоянный координатор ООН в Беларуси:

Страна уделяет огромное значение устойчивому развитию, и этот брифинг, который сегодня будет, – это подтверждение тому, насколько страна привержена этим целям. Пять лет назад было первое собрание, сегодня – второе. Это возможность подвести какие-то итоги и наметить пути дальнейшего развития.

Форум – как обзор успешных результатов Беларуси во многих направлениях. Так, несмотря на санкционное давление, нашей стране удалось не только удерживать высокие позиции, а еще взять 30-е место в рейтинге достижений Целей устойчивого развития среди 166 государств. Выросли показатели во всех отраслях: начиная с медицины и заканчивая образованием. Прогресс в Беларуси сохраняется на уровне 80 %, в то время как мировой показатель – всего 20 %.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Министерство образования видит для себя ключевое – это цель устойчивого развития номер 4 – всеобщее и всеохватное справедливое и качественное образование. Это как ключ к достижению всех 17 целей. Поскольку именно подготовка наших детей, начиная с дошкольных учреждений и заканчивая получением профессии и ориентацией, на достижение Целей устойчивого развития. Это ключевой фактор развития любого государства.