В Витебском зоопарке приютили спасённого детёныша косули

В Витебском зоопарке появился новый житель. Детеныша косули, которого нашли недалеко от дачного поселка, привезли сюда на передержку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Витебском зоопарке появился новый житель. Детеныша косули, которого нашли недалеко от дачного поселка, привезли сюда на передержку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Малыш несколько дней бродил по окрестностям и звал на помощь. Местные жители убедились, что взрослой косули рядом нет, и обратились в природоохранную инспекцию. В ведомстве решили, что временным местом жительства маленького лесного жителя станет городской зоопарк.
Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:
Самое тяжелое было научить его есть, сосать из соски. И вторая сложность была в том, чтобы попытаться ему подобрать специальную молочную смесь, чтобы не было расстройства желудка и так далее… Мы с этим справились успешно.
Сейчас жизни малыша ничего не угрожает. Однако специалисты отмечают: в дикую природу маленькая косуля вернуться уже не сможет, а территория зоопарка для него мала. Поэтому найденыша планируют отдать в специализированное учреждение, где будут созданы все необходимые условия для проживания.