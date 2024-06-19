В Витебском зоопарке приютили спасённого детёныша косули

В Витебском зоопарке появился новый житель. Детеныша косули, которого нашли недалеко от дачного поселка, привезли сюда на передержку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малыш несколько дней бродил по окрестностям и звал на помощь. Местные жители убедились, что взрослой косули рядом нет, и обратились в природоохранную инспекцию. В ведомстве решили, что временным местом жительства маленького лесного жителя станет городской зоопарк.

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:

Самое тяжелое было научить его есть, сосать из соски. И вторая сложность была в том, чтобы попытаться ему подобрать специальную молочную смесь, чтобы не было расстройства желудка и так далее… Мы с этим справились успешно.