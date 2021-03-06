Более 30 спортивных школ. В Минске проходят соревнования по лыжным гонкам

Новости Беларуси. Сразу восемь стартов в четырех возрастных группах. В парке 900-летия Минска 6 марта проходят открытые республиканские соревнования по лыжным гонкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для участия в состязаниях в Минск приехали спортсмены из всех белорусских регионов. Это представители более 30 спортивных школ и центров олимпийской подготовки. «Чижовская лыжня» проходит при поддержке Минского горисполкома. Победители и призеры стартов будут отмечены медалями, грамотами и ценными призами.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Подготовлена трасса. К слову, мы в этом году постарались так, чтобы в каждом районе была возможность покататься на лыжах. Услугами наших снежных трасс пользовались тысячи минчан. По поручению руководства города, в каждом районе мы надеемся в следующем году такие трассы подготовить и приблизить их, скажем так, к жилью минчан.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:

Эту трассу начали мы делать, наверное, два месяца назад, были использованы порядка 5-6 снеговых пушек. Значит, недалеко, на «Чижовка-Арене», мы надували снег, потом уже самосвалами сюда возили и планировали по ходу трассу.