Беларусь начала экспорт нефтепродуктов через порты России

Новости Беларуси. Беларусь начала поставки нефтепродуктов в порты Российской Федерации. Первая партия отправлена 5 марта с Мозырского НПЗ – это более пяти тысяч тонн бензина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Груз ожидают в Усть-Луге уже в начале следующей неделе. А 6 марта отгружена партия мазута для перевалки в морском порту Санкт-Петербурга. До пунктов назначения нефтепродукты доставляются по железной дороге.