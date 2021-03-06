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Беларусь начала экспорт нефтепродуктов через порты России

06 марта 2021 11:12
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Новости Беларуси. Беларусь начала поставки нефтепродуктов в порты Российской Федерации. Первая партия отправлена 5 марта с Мозырского НПЗ – это более пяти тысяч тонн бензина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь начала экспорт нефтепродуктов через порты России-1

Груз ожидают в Усть-Луге уже в начале следующей неделе. А 6 марта отгружена партия мазута для перевалки в морском порту Санкт-Петербурга. До пунктов назначения нефтепродукты доставляются по железной дороге.

Беларусь начала экспорт нефтепродуктов через порты России-4

Всего на 2021 год запланирована перевалка не менее двух миллионов тонн. Однако соглашение, подписанное сторонами в феврале, предусматривает возможность увеличения поставок. Ранее Минск заявил о готовности экспортировать в 2021-м около 3,5 миллионов тонн нефтепродуктов через российские порты.

# Нефть в Беларуси # общество # Фотофакт

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