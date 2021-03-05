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«Будет установлен карьерный самосвал БелАЗ весом 90 тонн». Чем удивят участников самого «Красивого забега»?

05 марта 2021 20:43
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Новости Беларуси. В Жодино 8 марта пройдет «Красивый забег», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Такое национальное спортивное мероприятие город принимает впервые. На данный момент подано более 500 заявок.

«Будет установлен карьерный самосвал БелАЗ весом 90 тонн». Чем удивят участников самого «Красивого забега»?-1

Заявлены две дистанции: 2 и 5 километров. Стартовать женщины будут от Дворца культуры БелАЗа. Маршрут пройдет по центральным улицам города. Каждую участницу на финише будут ждать медаль и цветы. Отметят победителей и в различных творческих номинациях. Например, за самый яркий образ.

«Будет установлен карьерный самосвал БелАЗ весом 90 тонн». Чем удивят участников самого «Красивого забега»?-4

Кроме того, поздравят именинников. А среди болельщиков оценят самую активную команду поддержки и креативный плакат.

«Будет установлен карьерный самосвал БелАЗ весом 90 тонн». Чем удивят участников самого «Красивого забега»?-7

Наталья Сушко, первый заместитель председателя Жодинского горисполкома:
Будет установлен карьерный самосвал БелАЗ весом 90 тонн, это будет как фотозона. Мы знаем, что приедут к нам не только из Минской области, приедут из других областей, со всей республики участницы, поэтому у них будет впервые возможность увидеть в натуральную величину наш карьерный самосвал и сфотографироваться на фоне большого колеса БелАЗа. Мы планируем установить три локации, где будут раздаваться вкусная уха, очень ароматный чай. Это и для болельщиков, для зрителей, и, конечно, для участниц забега.

«Будет установлен карьерный самосвал БелАЗ весом 90 тонн». Чем удивят участников самого «Красивого забега»?-10

Поучаствовать в «Красивом забеге» очень просто. Достаточно подать онлайн-заявку и оплатить билет. Обязательно нужна справка о здоровье. 6 марта прием заявок будет завершен.

# Спортивные соревнования # общество # Наталья Сушко # Фотофакт

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