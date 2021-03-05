«Будет установлен карьерный самосвал БелАЗ весом 90 тонн». Чем удивят участников самого «Красивого забега»?

Заявлены две дистанции: 2 и 5 километров. Стартовать женщины будут от Дворца культуры БелАЗа. Маршрут пройдет по центральным улицам города. Каждую участницу на финише будут ждать медаль и цветы. Отметят победителей и в различных творческих номинациях. Например, за самый яркий образ.

Наталья Сушко, первый заместитель председателя Жодинского горисполкома:

Будет установлен карьерный самосвал БелАЗ весом 90 тонн, это будет как фотозона. Мы знаем, что приедут к нам не только из Минской области, приедут из других областей, со всей республики участницы, поэтому у них будет впервые возможность увидеть в натуральную величину наш карьерный самосвал и сфотографироваться на фоне большого колеса БелАЗа. Мы планируем установить три локации, где будут раздаваться вкусная уха, очень ароматный чай. Это и для болельщиков, для зрителей, и, конечно, для участниц забега.