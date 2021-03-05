Прямой эфир

Почему снизились очереди? Что происходит на станциях диагностики после двухмесячного бума на техосмотр

05 марта 2021 20:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Водительский ажиотаж пошел на спад. Очереди на станциях техосмотра сокращаются, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Почему снизились очереди? Что происходит на станциях диагностики после двухмесячного бума на техосмотр-1

Неделю назад здесь наблюдался своего рода бум. Это связано с изменениями в Кодексе об административных правонарушениях. Водители опасались быть оштрафованными за отсутствие техосмотра дистанционно – через камеры фотофиксации. Однако в ГАИ такую возможность пока не рассматривают.

Почему снизились очереди? Что происходит на станциях диагностики после двухмесячного бума на техосмотр-4

Между тем Логойская диагностическая станция из-за наплыва водителей даже вынуждена была продлить рабочее время – до последнего клиента. В самые загруженные дни тут принимали до 60 автомобилей.

Почему снизились очереди? Что происходит на станциях диагностики после двухмесячного бума на техосмотр-7

Николай Осипенко, директор Логойского Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту:
К техническому состоянию, конечно, надо относиться серьезно, потому что это наша безопасность на дорогах, а это главное – жизнь людей. В основном приезжают исправные автомобили, но встречаются с неисправной тормозной системой, гораздо реже с неисправным рулевым управлением и очень редко с неисправной подвеской.

Почему снизились очереди? Что происходит на станциях диагностики после двухмесячного бума на техосмотр-10

Сейчас в среднем прохождение процедуры с учетом очереди занимает три часа. Специалисты проверяют исправность тормозной системы, состояние подвески, фонарей.

Стоит напомнить, что использование транспорта без технического осмотра влечет предупреждение или штраф до 87 рублей, а при повторных нарушениях – до 145.

Читайте также:

«Новый Кодекс смягчил ответственность за ряд нарушений». Что изменится для водителей с 1 марта?

Почему не стоит торопиться переобувать свой автомобиль с наступлением весны? Рассказываем, когда точно можно

Стоим более двух часов, чтобы пройти ТО. Что сейчас происходит на минских станциях диагностики?

# Автомобили # общество # Николай Осипенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Будет установлен карьерный самосвал БелАЗ весом 90 тонн». Чем удивят участников самого «Красивого забега»?
05 марта 2021 20:43

«Будет установлен карьерный самосвал БелАЗ весом 90 тонн». Чем удивят участников самого «Красивого забега»?

«Каждый ребёнок – это подарок от бога». В Борисове вручили ордена Матери и подвели итоги конкурса «Женщина года»
05 марта 2021 20:39

«Каждый ребёнок – это подарок от бога». В Борисове вручили ордена Матери и подвели итоги конкурса «Женщина года»

Александр Лукашенко, посещая мотовелозавод: «Мы должны иметь суперобразцовое производство»
05 марта 2021 20:28

Александр Лукашенко, посещая мотовелозавод: «Мы должны иметь суперобразцовое производство»