Почему снизились очереди? Что происходит на станциях диагностики после двухмесячного бума на техосмотр

Новости Беларуси. Водительский ажиотаж пошел на спад. Очереди на станциях техосмотра сокращаются, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Неделю назад здесь наблюдался своего рода бум. Это связано с изменениями в Кодексе об административных правонарушениях. Водители опасались быть оштрафованными за отсутствие техосмотра дистанционно – через камеры фотофиксации. Однако в ГАИ такую возможность пока не рассматривают.

Между тем Логойская диагностическая станция из-за наплыва водителей даже вынуждена была продлить рабочее время – до последнего клиента. В самые загруженные дни тут принимали до 60 автомобилей.