Почему снизились очереди? Что происходит на станциях диагностики после двухмесячного бума на техосмотр

Новости Беларуси. Водительский ажиотаж пошел на спад. Очереди на станциях техосмотра сокращаются, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Водительский ажиотаж пошел на спад. Очереди на станциях техосмотра сокращаются, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Неделю назад здесь наблюдался своего рода бум. Это связано с изменениями в Кодексе об административных правонарушениях. Водители опасались быть оштрафованными за отсутствие техосмотра дистанционно – через камеры фотофиксации. Однако в ГАИ такую возможность пока не рассматривают.
Между тем Логойская диагностическая станция из-за наплыва водителей даже вынуждена была продлить рабочее время – до последнего клиента. В самые загруженные дни тут принимали до 60 автомобилей.
Николай Осипенко, директор Логойского Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту:
К техническому состоянию, конечно, надо относиться серьезно, потому что это наша безопасность на дорогах, а это главное – жизнь людей. В основном приезжают исправные автомобили, но встречаются с неисправной тормозной системой, гораздо реже с неисправным рулевым управлением и очень редко с неисправной подвеской.
Сейчас в среднем прохождение процедуры с учетом очереди занимает три часа. Специалисты проверяют исправность тормозной системы, состояние подвески, фонарей.
Стоит напомнить, что использование транспорта без технического осмотра влечет предупреждение или штраф до 87 рублей, а при повторных нарушениях – до 145.
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