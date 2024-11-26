Андрей Дапкюнас выступил с совместным заявлением на Совете по промышленному развитию ООН

Торговые ограничения создают трудности для обеспечения продовольственной безопасности в мире. Это подчеркнул постоянный представитель Беларуси при международных организациях Андрей Дапкюнас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Голос нашей страны 26 ноября звучал в Вене на 52-й сессии Совета по промышленному развитию ООН. Белорусский дипломат выступил с совместным заявлением от имени государств-единомышленников. Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа, Палестина, Россия и Сирия осудили практику применения односторонних принудительных мер.

Авторы заявления высказали серьезную озабоченность санкциями. Их охарактеризовали как нелегитимные и противоправные, нарушающие международное право, в том числе Устав ООН. Ограничения препятствуют, в частности, финансированию сделок крупнейших сельскохозяйственных стран и реализации совместных проектов. Это прямая угроза продовольственной безопасности в мире.