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Андрей Дапкюнас выступил с совместным заявлением на Совете по промышленному развитию ООН

26 ноября 2024 14:10
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Торговые ограничения создают трудности для обеспечения продовольственной безопасности в мире. Это подчеркнул постоянный представитель Беларуси при международных организациях Андрей Дапкюнас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Дапкюнас выступил с совместным заявлением на Совете по промышленному развитию ООН-2

Голос нашей страны 26 ноября звучал в Вене на 52-й сессии Совета по промышленному развитию ООН. Белорусский дипломат выступил с совместным заявлением от имени государств-единомышленников. Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа, Палестина, Россия и Сирия осудили практику применения односторонних принудительных мер. 

Авторы заявления высказали серьезную озабоченность санкциями. Их охарактеризовали как нелегитимные и противоправные, нарушающие международное право, в том числе Устав ООН. Ограничения препятствуют, в частности, финансированию сделок крупнейших сельскохозяйственных стран и реализации совместных проектов. Это прямая угроза продовольственной безопасности в мире.

# ООН # Андрей Дапкюнас

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