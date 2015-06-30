Новости Беларуси. Праздничный салют в День Независимости начнется сразу после акции «Споем гимн вместе». Предположительно в 23.00. Одновременно во всех регионах Беларуси в небо выпустят по 30 залпов, в том числе в Брестской крепости и Минске.

В Минске установлено 6 огневых позиций.

Традиционно наиболее красочный салют будет в районе парка Победы. Здесь он будет продолжаться на протяжении 10 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Грицев, военный комендант военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Лучше всего наблюдать салют для жителей города Минска и гостей нашей столицы с расстояния не менее 600 метров от огневой позиции салютной установки.

Те, кто будет проводить праздник дома, большинство жителей нашей столицы, находясь на балконе на уровне четвертого-пятого этажей, смогут увидеть как минимум одну огневую позицию, проводящую салют, а некоторые — и три.

Традиционно 3 июля по всей стране пройдут десятки праздничных событий, посвященных Дню Независимости. Это концерты и спортивные состязания, народные гуляния, выставки и ярмарки.