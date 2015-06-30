Торт и обручальные кольца: первую свадьбу роботов сыграли в Японии

Новости Японии. Торжество состоялось в одном из самых оживленных районов Токио. Как сообщает местная пресса, мероприятие посетило огромное число гостей, среди которых и люди, и другие роботы. Билеты на церемонию продавали через интернет по цене от 50 до 100 долларов.





Гости



Узами брака себя связали робот Фройс и его невеста-андроид Юкирин. На церемонии присутствовал Маява Денки, разработчик роботов. Он и вел «девушку» под венец.



Роботы обменялись обручальными кольцами. Скрепили союз «молодожены» поцелуем. Все как у людей: всех собравшихся угощали роскошным праздничным тортом.





Молодожены



С каждым новым днем, роботы способны заменить все больше профессий. Они подрабатывают консультантами в магазине. Робот-медведь способен ухаживать за пожилыми людьми. В одном калифорнийском отеле на страже порядка стоит робот-консьерж. Существуют и роботы-помощники, которые кормят своих владельцев помидорами. Станут ли роботы неотъемлемыми помощниками человека? Об этом и многом другом – в сюжете.