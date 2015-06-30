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МИД рекомендует белорусам быть настороже в Тунисе

30 июня 2015 10:48
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Новости Беларуси. МИД рекомендует белорусам быть настороже в Тунисе. В связи с совершенным там терактом белорусским гражданам, находящимся в этой стране, советуют соблюдать максимально возможные меры предосторожности и воздерживаться от посещения мест массового скопления людей.

Теракт произошел 26 июня. Боевик «Исламского государства» расстрелял на пляже и у бассейна одного из отелей курортного города Сусс 40 человек, еще около полусотни были ранены. После трагедии туристы массово отказываются от запланированного отдыха. В Тунисе отмечают резкий спад потока гостей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Теракт

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