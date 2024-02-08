Какая история у зданий на минской площади Независимости? Рассказываем интересные факты

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Отправной точкой нашего проспекта является здание Педагогического университета.

Площадь Независимости соединяет в себе главные смыслы белорусской земли. Ее проект появился благодаря талантливому Иосифу Лангбарду в 30-е годы прошлого века, как и Дом правительства.

Елена Алинская, экскурсовод:

Сразу за мной находится здание с уникальной архитектурой. Самое интересное то, что оно смогло пережить войну. Когда Минск был освобожден, оказалось, что оно просто начинено взрывчаткой. Благодаря нашим специалистам удалось его спасти.

Площадь – проводник к судьбам многих людей. Здесь можно вспомнить подвиг Героя Советского Союза Владимира Омельянюка. В свои 26 журналист сумел наладить в оккупированном Минске выпуск подпольной газеты «Звязда», за что поплатился жизнью.

Елена Алинская:

Если вы присмотритесь, увидите пять листовок. Первый выпуск, который удалось выпустить ему, а потом выходило еще четыре номера, но четвертый номер был пробит пулей.

Заглавная буква проспекта – Почтамт. После войны нужно было возрождать Минск из пепла. Так появилась идея построить просторный и светлый город солнца. За основу взяли классику – итальянскую архитектуру. А не напоминает ли вам роскошное здание дворец за фонтаном Треви в Риме?