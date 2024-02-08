Как проверяют костюмы пожарных на морозо- и огнестойкость? Показываем уникальную лабораторию

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Спасать жизни бойцам МЧС помогает не только ежедневный самоотверженный труд, но и наука! Все инновационные разработки рождаются здесь, в стенах Научно-исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций – главного государственного испытательного центра страны!
Добро пожаловать в уникальную лабораторию, где благодаря новейшему оборудованию можно проверить огнестойкость и термостойкость средств защиты. К примеру, согреет ли человека костюм из этого яркого материала в арктических условиях?
Андрей Старовойтов, начальник научно-исследовательского центра в области ликвидации чрезвычайных ситуаций Научно-исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Беларуси:
С помощью данной испытательной камеры мы проводим испытания на морозостойкость материалов боевой одежды пожарного. Требование: минус 40 – это для боевой одежды общего назначения. И до минус 50 – это боевая одежда для арктических условий. Мы размещаем образцы в данной камере, выдерживаем нормативное время, оцениваем сохранность его физико-механических свойств.
Также высокотехнологичный гаджет позволяет контролировать и ряд физико-механических показателей: устойчивость к многократному сгибу, стиранию, водонепроницаемость.
Разработана широкая линейка боевой одежды пожарных: для тушения лесных, ландшафтных пожаров на открытом воздухе, она отличается меньшей массой, выполняется из материала светлых тонов для более легкого обнаружения, имеет меньшую стоимость. Также разработана одежда для использования в условиях Арктики. Она отличается повышенной морозостойкостью.
Однако прежде чем вручать обновки спасателям, каждый элемент гардероба важно примерить на виртуальном бойце. С этой важной миссией лучше всех справляется термоманекен.
Белорусский спасатель одет полностью в средства индивидуальной защиты белорусского производства.
Кстати, за достижения в области качества Институту присуждено звание лауреата премии правительства Республики Беларусь.
Подробности в видеоматериале.