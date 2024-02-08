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Как проверяют костюмы пожарных на морозо- и огнестойкость? Показываем уникальную лабораторию

08 февраля 2024 10:01
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Как проверяют костюмы пожарных на морозо- и огнестойкость? Показываем уникальную лабораторию-1

Спасать жизни бойцам МЧС помогает не только ежедневный самоотверженный труд, но и наука! Все инновационные разработки рождаются здесь, в стенах Научно-исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций – главного государственного испытательного центра страны!

Как проверяют костюмы пожарных на морозо- и огнестойкость? Показываем уникальную лабораторию-4

Добро пожаловать в уникальную лабораторию, где благодаря новейшему оборудованию можно проверить огнестойкость и термостойкость средств защиты. К примеру, согреет ли человека костюм из этого яркого материала в арктических условиях?

Как проверяют костюмы пожарных на морозо- и огнестойкость? Показываем уникальную лабораторию-7

Андрей Старовойтов, начальник научно-исследовательского центра в области ликвидации чрезвычайных ситуаций Научно-исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Беларуси:
С помощью данной испытательной камеры мы проводим испытания на морозостойкость материалов боевой одежды пожарного. Требование: минус 40 – это для боевой одежды общего назначения. И до минус 50 – это боевая одежда для арктических условий. Мы размещаем образцы в данной камере, выдерживаем нормативное время, оцениваем сохранность его физико-механических свойств.

Также высокотехнологичный гаджет позволяет контролировать и ряд физико-механических показателей: устойчивость к многократному сгибу, стиранию, водонепроницаемость.

Как проверяют костюмы пожарных на морозо- и огнестойкость? Показываем уникальную лабораторию-10

Разработана широкая линейка боевой одежды пожарных: для тушения лесных, ландшафтных пожаров на открытом воздухе, она отличается меньшей массой, выполняется из материала светлых тонов для более легкого обнаружения, имеет меньшую стоимость. Также разработана одежда для использования в условиях Арктики. Она отличается повышенной морозостойкостью.

Как проверяют костюмы пожарных на морозо- и огнестойкость? Показываем уникальную лабораторию-13

Однако прежде чем вручать обновки спасателям, каждый элемент гардероба важно примерить на виртуальном бойце. С этой важной миссией лучше всех справляется термоманекен.

Как проверяют костюмы пожарных на морозо- и огнестойкость? Показываем уникальную лабораторию-16

Белорусский спасатель одет полностью в средства индивидуальной защиты белорусского производства.

Кстати, за достижения в области качества Институту присуждено звание лауреата премии правительства Республики Беларусь.

Подробности в видеоматериале.

# МЧС Беларуси # общество # Андрей Старовойтов # Вероника Макаревич

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