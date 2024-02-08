«Услышал, как поют мужики на Полесье». Известный фольклорист Иван Кирчук о любви к народной музыке
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Фольклорист, этнограф и коллекционер. Иван Кирчук собирает необычные музыкальные инструменты! Среди удивительных флейт, гитар и шаманских бубнов много работ белорусских мастеров.
Иван Кирчук, старший преподаватель Института повышения квалификации и переподготовки кадров Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Любой инструмент, который здесь есть, мастеровой, по-любому будет влиять на человека, потому что в него вложил душу мастер. А дальше уже есть те, которые любят духовые инструменты. Кто-то любит барабаны африканские, потому что они ему закатили. В наших бабушках была как бы прописана музыка древняя, у них современной музыки не было, телевизора не было, негде было набраться другого. А сейчас много низкопробной музыки, которая разрушает нас.
Сегодня в этнолаборатории Института белорусской культуры хранится более 500 уникальных сокровищ фольклористики!
Иван Кирчук:
У каждого инструмента будет свое влияние. Гусельная традиция, называется гусельная дрема. Когда на больного человека укладывали инструмент, начинали играть и за счет вибрации струны и больного органа человек лечился. Поэтому раньше гусли были у каждого в доме. Если что-то заболело, никаких таблеток, никаких лекарств.
Всем интересно оттого, что в одном месте можно услышать всю Беларусь, потому что я почти на всех инструментах играю и пою. А вообще я учился у бабушек. Когда я услышал, как поют мужики на Полесье, а они еще пели на голоса, у меня было ощущение, что открылась дверь и все вошло. С тех пор я в этом материале.
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