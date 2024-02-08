«Услышал, как поют мужики на Полесье». Известный фольклорист Иван Кирчук о любви к народной музыке

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Фольклорист, этнограф и коллекционер. Иван Кирчук собирает необычные музыкальные инструменты! Среди удивительных флейт, гитар и шаманских бубнов много работ белорусских мастеров.

Иван Кирчук, старший преподаватель Института повышения квалификации и переподготовки кадров Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Любой инструмент, который здесь есть, мастеровой, по-любому будет влиять на человека, потому что в него вложил душу мастер. А дальше уже есть те, которые любят духовые инструменты. Кто-то любит барабаны африканские, потому что они ему закатили. В наших бабушках была как бы прописана музыка древняя, у них современной музыки не было, телевизора не было, негде было набраться другого. А сейчас много низкопробной музыки, которая разрушает нас. Сегодня в этнолаборатории Института белорусской культуры хранится более 500 уникальных сокровищ фольклористики!

Иван Кирчук:

У каждого инструмента будет свое влияние. Гусельная традиция, называется гусельная дрема. Когда на больного человека укладывали инструмент, начинали играть и за счет вибрации струны и больного органа человек лечился. Поэтому раньше гусли были у каждого в доме. Если что-то заболело, никаких таблеток, никаких лекарств.