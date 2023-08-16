Более 2 тысяч гектаров интенсивных яблочных садов появится в Беларуси к 2025-му

Новости Беларуси. Помимо жатвы, в стране стартовал и сбор яблок. Так, в одном из самых садоводческих регионов Беларуси – Брестской области – живые витамины продают прямо с деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хозяйства переходят на новые интенсивные технологии выращивания, чтобы получать больше с каждого гектара. Обеспечить отечественный рынок своим яблоком – одно из требований Президента. На вкус и цвет новый урожай оценила Кристина Протосовицкая.

Брать его очень легко: крутим, чтобы не было пятен, вмятин от пальцев.

С особым трепетом к каждому райскому яблоку. Уже более 20 лет Татьяна Богдан снимает новый урожай. В садах хозяйства «Остромечево» этот год пусть и не называют яблочным, но точно считают щедрым. За сбор принялись 7 августа. В день пока получают до 10 тонн ранних плодов. Все отправляется напрямую потребителям – в магазины, на рынок или на переработку предприятиям.

Татьяна Богдан, садовод сельхозпредприятия «Остромечево»:

Вкусное яблоко, очень сладкое. Это ранние сорта. Детям нравится. Много молодых садов у нас посажено. И очень хороший урожай в этом году, неплохой. К сбору в этом году садоводы приступили раньше обычного – сказывается погода, дозревают яблоки быстрее. На юге урожаю ничто не помешало, чего не скажешь о северных регионах, где фруктовым деревьям досталось от погоды. Массовая уборка начнется в сентябре. А чтобы снять самый ранний урожай – его в хозяйстве около 10 % площадей – приходится работать в 30-градусную жару. Правда, с сиестой – отдыхом на время пика.

Инна Донцова, садовод сельхозпредприятия «Остромечево»:

Тут даже яблокам трудно, не то что нам. Пришли, и яблоки как будто подпаленные какие-то. А мы такие же. Раньше на час приходим. В хозяйстве «Остромечево» Брестского района сады занимают 200 гектаров. Их постоянно обновляют и переходят на интенсивное садоводство.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В садах «Остромечево» на новую технологию перешли на 10 % площадей. Доступ к деревьям проще, да и сами плоды свободно «загорают» на солнце. Плодовые деревья высаживаются гуще, подводится капельный полив, контролируется рост. Урожайность такого сада в два раза выше – до 10 килограммов с одного дерева. В основе высокопроизводительные сорта. Вместо тысячи деревьев на гектар – 4 тысячи.

Виктор Пастухов, управляющий садом сельхозпредприятия «Остромечево»:

Полностью перейти планируем к 2025 году, основную часть сортов заменить на новые. И перейти на интенсивную технологию возделывания. Ближайшие три года подсаживаем, меняем. Перспективы есть, есть куда развиваться.

Специалисты говорят, что в Беларуси еще несколько лет будет сохранятся недостаток своего яблока. А потому ежегодно по государственной программе «Аграрный бизнес» в стране будут закладывать не менее 500 гектаров интенсивных садов. До 2025 года планируют создать дополнительно более 2 тысяч гектаров. Это позволит значительно увеличить долю отечественного фрукта на рынке. Лукашенко: на столе по максимуму должно быть белорусское, а на поставках за рубеж мы можем хорошо заработать. Подробнее.