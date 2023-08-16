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Проезд стоил 15 копеек. Какие виды транспорта были в Минске в XIX веке?

16 августа 2023 15:19
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Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Проезд стоил 15 копеек. Какие виды транспорта были в Минске в XIX веке?-1

Вероника Макаревич, ведущая:
Извозчик, скорее! Наверное, именно так прекрасные дамы вели себя, когда отправлялись в далекое путешествие на карете. Мягкие сидения, резные детали и роскошный дизайн – сервис у красавиц XIX века был на 5 звезд. Давайте и мы устроим себе тур в прошлое. Заводим машину времени и навстречу приключениям.

Дарим подкову на счастье и наматываем версты в прошлое. Экспозиция «Каретная» музея истории города Минска перенесет в конец XIX начало XX века. Здесь своя атмосфера. С корзиной, картонкой и шляпной коробкой. Да и здание с богатой историей...

Проезд стоил 15 копеек. Какие виды транспорта были в Минске в XIX веке?-4

Лидия Маркович, заведующая филиалом «Музей «Лошицкая усадьба»:
Мы вообще находимся на территории бывшего мужского бернардинского монастыря. По плану начала XIX века здесь находился каретный сарай. И хранился транспорт не только местных монахов, на котором они делали объезды окрестностей, так называемые квесторования это сбор милостыней. За то, что они будут рассказывать разные истории, шутки, песни. Или наоборот они попадают в семью, где случилось несчастье, они это быстро понимают, наоборот нужно поддержать, посочувствовать. В зависимости от того, как они сумеют это сделать, так их хозяева и одаривали.

В губернском Минске транспортный бум. Растет население, делают развязки, строят каменные мостовые. Такси номер один среди горожан – бричка. Ласточку технически усовершенствовали, оснастили рессорами и поворотным кругом. Железные обручи сменили резиновые шины, экипажи уже не гремят. Полет нормальный. Единственный минус. В дождливую погоду без зонтика не обойтись. Зимой охотно пересаживались на сани. А лучшими дорогами были замерзшие реки.

Проезд стоил 15 копеек. Какие виды транспорта были в Минске в XIX веке?-7

Лидия Маркович:
В сельской местности либо в пригороде можно было видеть розвальни, это фактически капылы или загнутые полозья. Могли подыскивать даже специально такие в лесу бревна, а на них уже будет сооружен какой-никакой кузов, могла быть плетеная корзина вставлена. Конечно, для большего удобства и то, что подчеркивало социальный статус, были придуманы возки так называемые. Перед нами один из таких образцов. Мы будем знать такую поговорку ехать на запятках. Что такое запятки? Это длинные полозья, там мог сопровождать лакей. Он на них становился и сопровождал своего барина.

Проезд стоил 15 копеек. Какие виды транспорта были в Минске в XIX веке?-10

Готовь сани летом. Популярной профессией в дорожном деле был колесник, он же стельмах. В музее можно заглянуть в мастерскую и удивиться тонкому ремеслу. Ступицы делали из прочного дуба, ободья из эластичных лиственных пород. Автосервисов не было. Поэтому без масленки или дегтя водитель не отправлялся в путь. Благородных не оставляли без шор, таких специальных наглазников, чтобы не испугались огромного потока движения в большом городе. Была даже мастерская Матиевского, где минчане могли заказать шоры на вкус и цвет. А мы продолжаем парить по времени и знакомимся с фаэтоном. Легкий, быстро разгонялся, но был оборудован тормозами. Кстати, этим красавчиком управлял уже сам хозяин и мог пофорсить на дороге.

Проезд стоил 15 копеек. Какие виды транспорта были в Минске в XIX веке?-13

Лидия Маркович:
Как в него поднимались? Высоко ступенька. Вот ступица здесь сознательно покрыта обручем с зазубринами, это для того, что когда начинается осень или ранняя весна, чтобы не соскользить. Вот эта изморозь, чтобы ее не было. Ты становишься как на ступеньку одну, потом на вторую ступеньку, и ты уже в экипаже. А чтобы было комфортнее ехать в вечернее время, были держатели для фонарей. Бричку мы рассматривали, сани оглобельная упряжка, то здесь дышловая. Причем вот эта вот дуга, валек, как она называется, она смещена, не по центру, а лошади немножко смещены относительно центра, тоже для лучшей маневренности и управления экипажем.

Проезд стоил 15 копеек. Какие виды транспорта были в Минске в XIX веке?-16

Путешествия в городе М начинались на Соборной площади, где находилась центральная биржа, можно было стартовать на Переспу, Золотую горку, Виленский вокзал, куда нужно. Цена зависела от расстояния. Но в среднем проезд обходился в 15 копеек. В межсезонье, когда дороги были никудышными, кэш возрастал. Был и дорожный кодекс, за которым следили городничие. В нетрезвом виде проезд строго запрещен. Попасть под штраф также можно было из-за нецензурной брани. Если пассажиры забывали вещи, извозчик в обязательном порядке заносил их в полицейский участок и писал заявление.

Проезд стоил 15 копеек. Какие виды транспорта были в Минске в XIX веке?-19

Лидия Маркович:
Карета-коляска. Это вариант наемного транспортного средства, 4 пассажира, тут места поудобнее, тут не очень. Можно было еще дополнительно место и с извозчиком, как правило, там ехал кондуктор человек, задача которого была проверять билеты и в рожок предупреждать, что транспорт отправляется. Где русский театр сегодня находится, в этом месте ориентировочно, там было небольшое помещение каретная фабрика, но по-прежнему транспортное средство покупали за пределами Минска, либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге, либо была еще такая особенность, как б/у транспорт, друг у друга скупали. Интересно читать мемуары архимандрита Минска Михала Голубовича, очень подмечал, у кого какой экипаж появился, положил глаз на коляску самого губернатора, ему ее в общем-то и продали.

Была и одна на всех традиция – День белого цветка. Минск расцветал на глазах. Извозчики украшали конную упряжь белоснежными бутонами из ткани и бумаги. С одной единственной целью – собрать деньги для больных туберкулезом. Бич того времени. Для гостей каретного дворика настоящим сюрпризом станет электронная игра «Собери экипаж».

# История # общество # Вероника Макаревич # Фотофакт

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