Проезд стоил 15 копеек. Какие виды транспорта были в Минске в XIX веке?

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Извозчик, скорее! Наверное, именно так прекрасные дамы вели себя, когда отправлялись в далекое путешествие на карете. Мягкие сидения, резные детали и роскошный дизайн – сервис у красавиц XIX века был на 5 звезд. Давайте и мы устроим себе тур в прошлое. Заводим машину времени и навстречу приключениям. Дарим подкову на счастье и наматываем версты в прошлое. Экспозиция «Каретная» музея истории города Минска перенесет в конец XIX – начало XX века. Здесь своя атмосфера. С корзиной, картонкой и шляпной коробкой. Да и здание с богатой историей...

Лидия Маркович, заведующая филиалом «Музей «Лошицкая усадьба»:

Мы вообще находимся на территории бывшего мужского бернардинского монастыря. По плану начала XIX века здесь находился каретный сарай. И хранился транспорт не только местных монахов, на котором они делали объезды окрестностей, так называемые квесторования – это сбор милостыней. За то, что они будут рассказывать разные истории, шутки, песни. Или наоборот они попадают в семью, где случилось несчастье, они это быстро понимают, наоборот нужно поддержать, посочувствовать. В зависимости от того, как они сумеют это сделать, так их хозяева и одаривали. В губернском Минске транспортный бум. Растет население, делают развязки, строят каменные мостовые. Такси номер один среди горожан – бричка. Ласточку технически усовершенствовали, оснастили рессорами и поворотным кругом. Железные обручи сменили резиновые шины, экипажи уже не гремят. Полет нормальный. Единственный минус. В дождливую погоду без зонтика не обойтись. Зимой охотно пересаживались на сани. А лучшими дорогами были замерзшие реки.

Лидия Маркович:

В сельской местности либо в пригороде можно было видеть розвальни, это фактически капылы или загнутые полозья. Могли подыскивать даже специально такие в лесу бревна, а на них уже будет сооружен какой-никакой кузов, могла быть плетеная корзина вставлена. Конечно, для большего удобства и то, что подчеркивало социальный статус, были придуманы возки так называемые. Перед нами один из таких образцов. Мы будем знать такую поговорку – ехать на запятках. Что такое запятки? Это длинные полозья, там мог сопровождать лакей. Он на них становился и сопровождал своего барина.

Готовь сани летом. Популярной профессией в дорожном деле был колесник, он же стельмах. В музее можно заглянуть в мастерскую и удивиться тонкому ремеслу. Ступицы делали из прочного дуба, ободья из эластичных лиственных пород. Автосервисов не было. Поэтому без масленки или дегтя водитель не отправлялся в путь. Благородных не оставляли без шор, таких специальных наглазников, чтобы не испугались огромного потока движения в большом городе. Была даже мастерская Матиевского, где минчане могли заказать шоры на вкус и цвет. А мы продолжаем парить по времени и знакомимся с фаэтоном. Легкий, быстро разгонялся, но был оборудован тормозами. Кстати, этим красавчиком управлял уже сам хозяин и мог пофорсить на дороге.

Лидия Маркович:

Как в него поднимались? Высоко ступенька. Вот ступица здесь сознательно покрыта обручем с зазубринами, это для того, что когда начинается осень или ранняя весна, чтобы не соскользить. Вот эта изморозь, чтобы ее не было. Ты становишься как на ступеньку одну, потом на вторую ступеньку, и ты уже в экипаже. А чтобы было комфортнее ехать в вечернее время, были держатели для фонарей. Бричку мы рассматривали, сани – оглобельная упряжка, то здесь дышловая. Причем вот эта вот дуга, валек, как она называется, она смещена, не по центру, а лошади немножко смещены относительно центра, тоже для лучшей маневренности и управления экипажем.

Путешествия в городе М начинались на Соборной площади, где находилась центральная биржа, можно было стартовать на Переспу, Золотую горку, Виленский вокзал, куда нужно. Цена зависела от расстояния. Но в среднем проезд обходился в 15 копеек. В межсезонье, когда дороги были никудышными, кэш возрастал. Был и дорожный кодекс, за которым следили городничие. В нетрезвом виде проезд строго запрещен. Попасть под штраф также можно было из-за нецензурной брани. Если пассажиры забывали вещи, извозчик в обязательном порядке заносил их в полицейский участок и писал заявление.