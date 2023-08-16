Играть можно с 12 лет. Рассказываем, почему игра в страйкбол понравится не только детям, но и взрослым

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Стой, кто идет? Врагов не пущу! Ладно, не бойтесь. В мире страйкбола рады любым гостям. Хотите почувствовать себя главным героем блокбастера? Скорее надевайте экипировку и отправляйтесь на поле боя. Тренировка вот-вот начнется. «Быстрее пули»! На этом полигоне все как в реальном сражении. Страйкболисты – те еще экстремалы. Динамика, скорость и адреналин – во время схватки в жилах закипает кровь.

Денис Бильдюкевич, инструктор:

Играют разные возраста. Это могут быть как девушки и могут быть маленькие дети, в основном от 12 лет для игры в страйкбол. Мы стараемся сделать игру максимально комфортной для человека, чтобы он просто получил максимально положительные эмоции и получил удовольствие от игры. Сегодня ты пулеметчик, завтра – снайпер, а после – разведчик. Новая игра – новый сценарий. Денис Бильдюкевич:

Мы обязательно выдаем комплект формы, как сейчас на девушке. По необходимости выдаем бронежилеты, чтобы снизить какие-то болевые ощущения. Можем один на вас как раз таки примерить. Самый обычный, комфортный. В основном у нас автоматы Калашникова. Наши отечественные. Флажок переключателя огня как на боевом аналоге, здесь уже не отличить. Из личного опыта: провозить в метро их та еще история. Необходимо доказывать, что это игрушка и не более. Заряжаются все патроны сразу сюда и по необходимости их можно докупить. Это также человеческий фактор. Кто-то стреляет больше, кто-то меньше. Мы всегда способствуем.

Денис Бильдюкевич:

Маска обязательно защищает и глаза, и зубы, капюшоном закрываются уши. Максимальный комфорт. Максимальная безопасность. Можем на вас также примерить. Так выглядит наш игрок в страйкбол. Звук затвора, предстартовый отсчет: 1-2-3... Битва началась. Кто не спрятался, мы не виноваты. Но что-то пошло не так... Сильная боль пронзает шею. Похоже, удача, сегодня не на нашей стороне.

Занимаюсь месяца два. Занимаюсь просто как хобби. Не профессиональный спорт. Раз в неделю приехать классно. Эмоций постоянно очень много. После каждой игры столько эмоций, как будто мы приехали поиграть впервые. Как определяется крутость компьютерной игры? Чем она реалистичней, тем игра круче считается. А здесь, по сути, та же компьютерная игра, только максимальный реализм. Ловкость и сноровка помогут завоевать чемпионский титул. Главное вовремя нажать на курок. Одно неверное движение, и вот вы уже на скамейке запасных. Страх – ваш главный враг, страйкбол – игра для настоящих героев! Отсидеться в укрытии – плохая идея, отважный солдат должен воевать на передовой.