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Более 2 тыс. юношей и девушек посетили молодёжную ярмарку вакансий в Минске

23 апреля 2024 20:08
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Более 2 000 юношей и девушек посетили молодежную ярмарку вакансий в Минске. Она прошла в рамках республиканского проекта по трудоустройству ребят в свободное от учебы время и период летних каникул, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 2 тыс. юношей и девушек посетили молодёжную ярмарку вакансий в Минске-1

В мероприятии приняли участие более трех десятков столичных организаций. Было предложено свыше тысячи рабочих мест по различным профессиям. Например, официант, бармен, уборщик территорий, укладчик-упаковщик. Ребята могли напрямую пообщаться с нанимателями и узнать об условиях труда.

Более 2 тыс. юношей и девушек посетили молодёжную ярмарку вакансий в Минске-4

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Более 8 000 человек будут в летний период трудоустроены в рамках трудовой адаптации к трудовой деятельности. Это, как правило, выступают учебные заведения. Ну и ряд нанимателей, представленных на ярмарке, которые готовы предоставить рабочие места и взять на работу несовершеннолетних, но в рамках неквалифицированного труда.

Более 2 тыс. юношей и девушек посетили молодёжную ярмарку вакансий в Минске-7

А чтобы молодежи было проще определиться с будущей профессией, организовали работу пяти секций, где провели профориентационные мероприятия и анкетирование.

# Ярмарки в Минске # общество # Пётр Шутько # Новости Минска и Минской области

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