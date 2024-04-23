Более 2 тыс. юношей и девушек посетили молодёжную ярмарку вакансий в Минске

Более 2 000 юношей и девушек посетили молодежную ярмарку вакансий в Минске. Она прошла в рамках республиканского проекта по трудоустройству ребят в свободное от учебы время и период летних каникул, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В мероприятии приняли участие более трех десятков столичных организаций. Было предложено свыше тысячи рабочих мест по различным профессиям. Например, официант, бармен, уборщик территорий, укладчик-упаковщик. Ребята могли напрямую пообщаться с нанимателями и узнать об условиях труда.

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Более 8 000 человек будут в летний период трудоустроены в рамках трудовой адаптации к трудовой деятельности. Это, как правило, выступают учебные заведения. Ну и ряд нанимателей, представленных на ярмарке, которые готовы предоставить рабочие места и взять на работу несовершеннолетних, но в рамках неквалифицированного труда.