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Наравне с игроманией и алкоголизмом. Чем опасна кредитомания?

23 апреля 2024 19:52
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Брендовая одежда, квартира, дорогая машина, отдых за границей – вокруг нас миллион соблазнов. Тратить последние деньги подстегивают амбиции и реклама. О том, что делать, если не умеешь считать и экономить, как грамотно спланировать свой бюджет и научить детей финансовой грамотности, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Накапливать – это же так сложно. Хочется же все и сразу – телевизор с большим экраном, новенький телефончик, какое-то брендовое платье, опять же, сделать ремонт в квартире. Кстати, психологи даже окрестили эти желания брать постоянно кредиты кредитоманией. Действительно ли существует сейчас такая проблема у людей?

Наравне с игроманией и алкоголизмом. Чем опасна кредитомания?-1

Ольга Кацер, психолог, многодетная мама:
Да, такая проблема существует, причем она идет наравне с зависимостью – игроманией, алкоголизмом. Потому что когда человек берет кредит, он скидывает свои обязанности и свою ответственность с себя, как еще может заработать, какие привлечь свои какие-то новые действия для того, чтобы заработать. Проще всего одолжить, взять кредит – это такой легкий способ. Повышается уровень эндорфина.

Алеся Лакина:
Почему легкий? Я с вами готова поспорить, ведь человек все равно ежемесячно относит деньги в банк. Просто он хочет здесь и сейчас, поэтому не готов копить годами.

Ольга Кацер:
Он относит деньги в банк. Затем для того, чтобы отдать долг, кредит, он опять берет кредит, чтобы погасить этот кредит. Здесь идет действительно зависимость.

Наравне с игроманией и алкоголизмом. Чем опасна кредитомания?-4

Алеся Лакина:
Это не все люди?

Ольга Кацер:
Нет, конечно, не все люди. Здесь вопрос какой: что человек закрывает этим моментом? Новый телевизор, новый телефончик. Ведь телефон Nokia – это тоже телефон. То есть у каждого свое представление о роскоши, балансе, что ему хватает для жизни, чего не хватает, какие вопросы он закрывает.

# Психология # общество # Алеся Лакина

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