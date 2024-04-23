Наравне с игроманией и алкоголизмом. Чем опасна кредитомания?

Брендовая одежда, квартира, дорогая машина, отдых за границей – вокруг нас миллион соблазнов. Тратить последние деньги подстегивают амбиции и реклама. О том, что делать, если не умеешь считать и экономить, как грамотно спланировать свой бюджет и научить детей финансовой грамотности, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Накапливать – это же так сложно. Хочется же все и сразу – телевизор с большим экраном, новенький телефончик, какое-то брендовое платье, опять же, сделать ремонт в квартире. Кстати, психологи даже окрестили эти желания брать постоянно кредиты кредитоманией. Действительно ли существует сейчас такая проблема у людей?

Ольга Кацер, психолог, многодетная мама:

Да, такая проблема существует, причем она идет наравне с зависимостью – игроманией, алкоголизмом. Потому что когда человек берет кредит, он скидывает свои обязанности и свою ответственность с себя, как еще может заработать, какие привлечь свои какие-то новые действия для того, чтобы заработать. Проще всего одолжить, взять кредит – это такой легкий способ. Повышается уровень эндорфина. Алеся Лакина:

Почему легкий? Я с вами готова поспорить, ведь человек все равно ежемесячно относит деньги в банк. Просто он хочет здесь и сейчас, поэтому не готов копить годами. Ольга Кацер:

Он относит деньги в банк. Затем для того, чтобы отдать долг, кредит, он опять берет кредит, чтобы погасить этот кредит. Здесь идет действительно зависимость.