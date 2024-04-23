В Миноблисполкоме принимали делегацию Архангельской области. Какие сферы сотрудничества обсудили?

Перспективы взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. В Миноблисполкоме принимали делегацию Архангельской области России во главе с губернатором Александром Цыбульским, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
Перспективы взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. В Миноблисполкоме принимали делегацию Архангельской области России во главе с губернатором Александром Цыбульским, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
Говорили о будущих проектах. Развивать сотрудничество планируют не только в сфере экономики, но и образования, медицины, культуры, туризма, молодежной политики. Уже есть успешные проекты. Так, в Архангельской области работают машины БелАЗ, есть планы приобрести данную технику в 2024 году. Заинтересовала делегацию и пожарная техника «ПОЖСНАБ». В свою очередь, Архангельск предложил обменяться опытом в сфере пеллетного производства. Все договоренности закрепили подписанием дорожной карты на 2024-2026 годы.
Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:
Мы должны сейчас по всем направлениям укрепить наше сотрудничество, закрепиться на российском рынке, для того чтобы представить спектр наших услуг, спектр наших возможностей, продуктов питания, промышленного производства, легкую промышленность.
Товарооборот между Минской и Архангельской областями только в 2023 году составил более 36 миллионов долларов США, это существенный рост. В основе экспорта – грузовые автомобили, органические химические соединения, соль, продовольственная продукция. В основе импорта – древесная целлюлоза, бумага и картон.
Лукашенко: россиянам предстоит решать вопросы, связанные с наращиванием перевозок по Северному морскому пути – подробности.