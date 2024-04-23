Прямой эфир

В Миноблисполкоме принимали делегацию Архангельской области. Какие сферы сотрудничества обсудили?

23 апреля 2024 20:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Перспективы взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. В Миноблисполкоме принимали делегацию Архангельской области России во главе с губернатором Александром Цыбульским, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

В Миноблисполкоме принимали делегацию Архангельской области. Какие сферы сотрудничества обсудили?-1

Говорили о будущих проектах. Развивать сотрудничество планируют не только в сфере экономики, но и образования, медицины, культуры, туризма, молодежной политики. Уже есть успешные проекты. Так, в Архангельской области работают машины БелАЗ, есть планы приобрести данную технику в 2024 году. Заинтересовала делегацию и пожарная техника «ПОЖСНАБ». В свою очередь, Архангельск предложил обменяться опытом в сфере пеллетного производства. Все договоренности закрепили подписанием дорожной карты на 2024-2026 годы.

В Миноблисполкоме принимали делегацию Архангельской области. Какие сферы сотрудничества обсудили?-4

Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:
Мы должны сейчас по всем направлениям укрепить наше сотрудничество, закрепиться на российском рынке, для того чтобы представить спектр наших услуг, спектр наших возможностей, продуктов питания, промышленного производства, легкую промышленность.

В Миноблисполкоме принимали делегацию Архангельской области. Какие сферы сотрудничества обсудили?-7

Товарооборот между Минской и Архангельской областями только в 2023 году составил более 36 миллионов долларов США, это существенный рост. В основе экспорта – грузовые автомобили, органические химические соединения, соль, продовольственная продукция. В основе импорта – древесная целлюлоза, бумага и картон.

Лукашенко: россиянам предстоит решать вопросы, связанные с наращиванием перевозок по Северному морскому пути – подробности.

# Беларусь-Россия # общество # Денис Курленко

Другие новости рубрики

Все новости
Наравне с игроманией и алкоголизмом. Чем опасна кредитомания?
23 апреля 2024 19:52

Наравне с игроманией и алкоголизмом. Чем опасна кредитомания?

Лазуткин: ВНС – это наша страховка на будущее
23 апреля 2024 19:49

Лазуткин: ВНС – это наша страховка на будущее

Меньше дня остается до старта ВНС! Как готовятся делегаты и что у них в портфелях?
23 апреля 2024 18:29

Меньше дня остается до старта ВНС! Как готовятся делегаты и что у них в портфелях?

Как проверить жильё на пожарную безопасность и что важно знать об извещателях?
23 апреля 2024 17:39

Как проверить жильё на пожарную безопасность и что важно знать об извещателях?

«Я очень горжусь, что выбрана делегатом!» С каким настроением отправится представитель Минской области на ВНС?
23 апреля 2024 17:39

«Я очень горжусь, что выбрана делегатом!» С каким настроением отправится представитель Минской области на ВНС?

Меморандум об увековечении памяти узников концлагерей подписан в Минске
23 апреля 2024 17:35

Меморандум об увековечении памяти узников концлагерей подписан в Минске

Как начать общение в соцсетях? А1 провела бесплатный мастер-класс для пожилых
23 апреля 2024 17:34

Как начать общение в соцсетях? А1 провела бесплатный мастер-класс для пожилых

Роботы-хирурги и медицинские тренажёры. Медицину будущего представили на выставке «Здравоохранение Беларуси – 2024»
23 апреля 2024 17:26

Роботы-хирурги и медицинские тренажёры. Медицину будущего представили на выставке «Здравоохранение Беларуси – 2024»

Лазуткин: важнейшая функция ВНС – сдерживать агрессивные планы наших недоброжелателей
23 апреля 2024 16:52

Лазуткин: важнейшая функция ВНС – сдерживать агрессивные планы наших недоброжелателей

Беларусь на пороге ВНС. В первый день участникам предстоит избрать Президиум
23 апреля 2024 16:37

Беларусь на пороге ВНС. В первый день участникам предстоит избрать Президиум

Белорусский союз женщин выбрал представителей в состав Президиума ВНС
23 апреля 2024 13:40

Белорусский союз женщин выбрал представителей в состав Президиума ВНС

Рыба точно будет клевать! Показываем место под Минском, где можно ловить осётра и белугу
23 апреля 2024 13:10

Рыба точно будет клевать! Показываем место под Минском, где можно ловить осётра и белугу