В Миноблисполкоме принимали делегацию Архангельской области. Какие сферы сотрудничества обсудили?

Перспективы взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. В Миноблисполкоме принимали делегацию Архангельской области России во главе с губернатором Александром Цыбульским, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Говорили о будущих проектах. Развивать сотрудничество планируют не только в сфере экономики, но и образования, медицины, культуры, туризма, молодежной политики. Уже есть успешные проекты. Так, в Архангельской области работают машины БелАЗ, есть планы приобрести данную технику в 2024 году. Заинтересовала делегацию и пожарная техника «ПОЖСНАБ». В свою очередь, Архангельск предложил обменяться опытом в сфере пеллетного производства. Все договоренности закрепили подписанием дорожной карты на 2024-2026 годы.

Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:

Мы должны сейчас по всем направлениям укрепить наше сотрудничество, закрепиться на российском рынке, для того чтобы представить спектр наших услуг, спектр наших возможностей, продуктов питания, промышленного производства, легкую промышленность.