Как спутник помогает ликвидировать пожары? Сотрудники МЧС рассказали о новых технологиях

С приходом весны начался дачный сезон и время отдыха на природе. Кроме приятных хлопот с рассадой и шашлыками, возрастает и риск возгораний. Рассказываем, сколько за 2023 год произошло пожаров и как белорусские спасатели следят за ситуацией при помощи спутника.

Виктория Демьянчик, заместитель начальника отдела мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Республики Беларусь:

Уже зарегистрировано более 300 пожаров. Эти пожары мы можем видеть по данным космического мониторинга. Используем спутниковые данные для оперативного их обнаружения. Часто используются для выявления пожаров на приграничных и в труднодоступных территориях.

Кроме спутника, за ситуацией с пожарами следят также с вышек, при помощи объездов, обходов и с высоты птичьего полета, то есть с вертолета. Однако стоит отметить, что благодаря снимку из космоса можно получить более точную картину. Виктория Демьянчик:

После пролета спутника по территории страны через 10 минут появляются данные о возгорании. И наши подразделения видят, что в данной точке возникает возгорание. Проверяют это сообщение, при обнаружении пожара констатируют факт самого возгорания. Вы можете видеть конкретный пожар, который был, на какой площади, где он зарегистрирован, во сколько его спутник обнаружил.

Благодаря космическому мониторингу можно определить не только локацию возгорания, но и масштаб, а также траекторию распространения стихийного бедствия. И все это происходит практически в режиме реального времени. Кроме того, специалисты также могут спрогнозировать пожар на той или иной территории, исходя из карт частоты возгорания и погодных данных.

Валентина Белодедова, главный специалист отдела мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Республики Беларусь:

Мы ежесуточно получаем от Белгидромета информацию о текущих погодных условиях и прогнозируемых. Также в этот период мы получаем информацию о классе пожароопасности на территории нашей страны. Мы знаем обстановку с классом пожарной опасности в каждом районе. Минский район в этом году, к слову, не отличается высокой частотой пожаров. В столице, к счастью, не было природного возгорания за прошедшие 4 месяца. Однако потепление неминуемо влечет за собой угрозу. Выезжая на природу, важно соблюдать правила безопасности.